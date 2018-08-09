طائرة استطلاع تستهدف مجموعة من الشبان جنوب قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطناستهدفت طائرة استطلاع إسرائيلية، صباح اليوم الخميس، مجموعة من الشبان الفلسطينيين جنوب قطاع غزة.وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن القصف الإسرائيلي، جاء رداً على إطلاق الشبان الفلسطينيين صواريخ من جنوب قطاع غزة على المستوطنات.يشار إلى أن الطائرات الإسرائيلية، شنت سلسلة غارات فجر اليوم الخميس، على مختلف محافظات قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين، بينهم سيدة حامل وابنتها.