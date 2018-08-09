بينهم سيدة حامل.. الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة بحق عائلة خماش وسط القطاع

رام الله - دنيا الوطن

أقدم الاحتلال الإسرائيلي فجر الخميس، على ارتكاب مجزرة جديدة بحق عائلة فلسطينية من مدينة دير البلح جنوب قطاع غزة، وذلك إثر التصعيد المتواصل بالقطاع.







وأدى القصف الإسرائيلي لمنطقة الجعفراوي بالمحافظة الوسطي، إلى استشهاد سيدة حامل وطفلتها ذات العام والنصف إلى جانب إصابة زوجها بجراح متوسطة.







وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، عن استشهاد إيناس محمد خماش 23 عاماً وطفلتها بيان خماش سنة ونصف وإصابة زوجها محمد خماش بجراح متوسطة، لافتةً إلى أن السيدة حامل.





