شؤون فلسطينية

لم تنجح حتى اللحظة... مصدر لـ "دنيا الوطن": جهود دولية لتثبيت التهدئة في غزة

لم تنجح حتى اللحظة... مصدر لـ "دنيا الوطن": جهود دولية لتثبيت التهدئة في غزة
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - محمد عوض
تجري عدد من الجهات الدولية، منذ التصعيد الإسرائيلي الأخير على قاطع غزة اتصالات مكثقة مع فصائل المقاومة بغزة والاحتلال الإسرائيلي لوقف موجة التصعيد بالقطاع.

وقال مصدر خاص في أحد الأجنحة العسكرية بغزة لـ "دنيا الوطن"، إن هناك تدخلات قوية لتثبيت وقف إطلاق النار، لافتاً إلى أن هذه الجهود لم تتوج بالنجاح حتى اللحظة.

هذا وقال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، إنه يشعر بقلق عميق إزاء التصعيد الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة.

وأضاف ملادينوف، في بيان صحفي، أنه منذ شهور حذر من أن الأزمة الإنسانية والأمنية والسياسية في غزة تخاطر بصراع مدمر لا يريده أحد، متابعاً: "لقد تعاونت الأمم المتحدة مع مصر وجميع الأطراف المعنية في جهد لم يسبق له مثيل لتجنب مثل هذا التطور".

وأكمل: "جهودنا الجماعية منعت الوضع من الانفجار حتى الآن، إذا لم يتم احتواء التصعيد الحالي على الفور، فإن الوضع يمكن أن يتدهور بسرعة مع عواقب مدمرة لجميع الناس". 

وتابع: "سنواصل العمل الجاد لضمان عودة غزة من حافة الهاوية، ومعالجة جميع القضايا الإنسانية، وأن الجهود التي تقودها مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية تنجح ".

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