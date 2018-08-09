البزم: اتخذنا الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الجبهة الداخلية

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، إياد البزم، إن الوزارة تُتابع الأجهزة الأمنية والشّرَطية التصعيد الإسرائيلي ضد شعبنا في قطاع غزة، وتقوم باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة من أجل المحافظة على استقرار الجبهة الداخلية وتلبية حاجات المواطنين.وأضاف البزم، في حديث صحفي مقتضب: "تُهيب وزارة الداخلية والأمن الوطني بأبناء شعبنا إلى التحلي بالهدوء ورباطة الجأش، وفِي حال حاجتهم للمساعدة التواصل مع العمليات المركزية بوزارة الداخلية عبر الرقم المجاني (109)".