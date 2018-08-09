الأجنحة العسكرية للفصائل الفلسطينية تُعلق على التصعيد الإسرائيلي بغزة





وأكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أنه ردًا على العدوان؛ فإن المقاومة الفلسطينية تقصف منذ ساعات مستوطنات ومواقع الاحتلال في غلاف غزة بعدد كبير من الرشقات الصاروخية.



من ناحيتهت، قالت كتائب الناصر صلاح الدين، إنها مستمرة في اشعال الميدان ناراً ستحرق الغزاة ولن تتوقف صواريخ المقاومة حتى يتم تحقيق قاعدة الردع ضد العدو الإسرائيلي.





وشددت الكتائب على أن أي حماقة للعدو أو استمرار العدوان لن يقابل إلا بتوسيع رقعة القصف في المدى والأدوات والأهداف.





من ناحيتها، قالت كتائب الشهيد أبو علي مصطفى، الجناح العسكري للجبهة الشعبية، إن رد المقاومة الآن على جرائم الاحتلال هو حق مشروع، ولن تثنينا تهديدات قادة العدو عن ممارسة هذا الحق والدفاع عن شعبنا بكل قوة.







وأضافت الكتائب، في بيان صحفي: "مقاومتنا الباسلة توجه ضرباتها وهي موحدة وقادرة على تكبيد الاحتلال خسائر ستفاجئهم، وسنشارك في قصف مستوطنات غلاف غزة معلنة حالة الاستنفار القصوى والجاهزية العالية في كافة وحداتها وتشكيلاتها العسكرية الميدانية".







بدورها، أعلنت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ردها على جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة؛ وذلك بقصف مستوطنات غلاف غزة بعدد من الصواريخ من نوع( 107) وقذائف الهاون وذلك بالتنسيق مع غرفة العمليات المشتركة للأجنحة العسكرية.





وأكدت الكتائب، أن القصف يأتي في سياق ردها الطبيعي على جرائم الاحتلال، متوعدةً الاحتلال بمزيد من المقاومة حتى وقف عدوانه وإجرامه بحق شعبنا الفلسطيني.





وأكدت الكتائب على أهمية التنسيق بين الأجنحة العسكرية من خلال غرفة العمليات المشتركة وصولا إلى تشكيل جبهة مقاومة موحدة



رام الله - دنيا الوطنعلقت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، فجر الخميس، على استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع، بالتأكيد على حق المقاومة بالرد على جرائم الاحتلال.بدورها، أكدت سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، أنها لن تسمح للاحتلال الإسرائيلي بأن يغير قواعد المواجهة مهما كلف المقاومة ذلك من ثمن.وقالت السرايا: "نؤكد على تمسكنا بالرد على كل عدوان ينفذه الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني تثبيتاً لقاعدة القصف بالقصف"، مجددةً التزامها بالدفاع عن أبناء شعبنا ومواجهة هذا العدوان الاسرائيلي المتواصل.من ناحيتها، أكدت لجان المقاومة الشعبية، إن المقاومة الفلسطينية جاهزة لكافة الاحتمالات، مشيرةً إلي أن رد المقاومة يأتي في إطار الردع للعدو الاسرائيلي وكبح تماديه بالعدوان على شعبنا الفلسطيني.وقال المتحدث باسم لجان المقاومة، محمد البريم، إن الوقت جاء لفتح فاتورة الحساب مع الاحتلال الاسرائيلي الذي لن تردعه سوى المقاومة، موضحاً أن الاحتلال الاسرائيلي هو من بدأ وبادر بالعدوان وأوغل في دماء شعبنا الفلسطيني وعليه دفع الثمن.وبين ان الاحتلال الاسرائيلي يتلاعب بكل المبادرات الدولية التي قدمت عبر الوسطاء من أجل كسب الوقت وافتعال الأزمات ولن ولن يتلزم باي تهدئة.