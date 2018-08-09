ليبرمان: لن نوقف قصف غزة قبل تحقيق هدفنا وجولة القصف مستمرة

رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إن الجيش الإسرائيلي لن يوقف تصعيده على قطاع غزة إلا بتحقيق هدفه بوقف الأعمال المسلحة.





وأضاف ليبرمان، عقب جلسة تقدير موقف عقدها في مقر الوزارة: "إن اعتقدت حماس أننا سنتوقف مثل كل مرة ستكون مخطئة، جولات القصف مستمرة حتى وقف (الإرهاب)"، وفق قوله.







يذكر أن صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، قالت إن ليبرمان عقد الجلسة مع كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي ومسؤولي المؤسسة العسكرية، دون مزيد من التفاصيل.