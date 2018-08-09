شاهد: الإحتلال يعترف بسقوط 70 صاروخاً.. والقسام يعلن: أصبنا 16 إسرائيليا

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كتائب القسام
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت كتائب القسام عبر موقعها الرسمي أن المقاومة الفلسطينية قد أطلقت عشرات الرشقات الصاروخية صوب المواقع والمستوطنات الإسرائيلية في "غلاف غزة" رداً على  العدوان "الصهيوني"، وقد أسفر قصف المقاومة عن وقوع إصابات وأضرار في صفوف الجيش الإسرائيلي.

وأعلنت المقاومة أنها استهدفت عدد من المواقع أبرزها: موقع رعيم وهو مقر قيادة فرقة غزة لدى جيش العدو-قاعدة يفتاح-قاعدة زيكيم-موقع ناحل عوز-موقع إيريز-مغتصبة سديروت-كيبوتس ناحل عوز.

إلى ذلك أصيب 16 إسرائيلي بينهم 2 بجراح متوسطة، كما تضررت واجهات عدة منازل إلى جانب عدد من السيارات في مستوطنة "سديروت" بعد إطلاق المقاومة رشقات صاروخية صوب مستوطنات الغلاف، كما ورد في بيان القسام.

وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية مساء الأربعاء بإصابة مستوطنيين بجراح متوسطة "سديروت" والعشرات بحالات هلع، فيما تسببت الصواريخ في حريق بمنزل في المستوطنة جراء تسرب الغاز بداخله وعملت طواقم الإطفاء على إخماده.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار دوّت عشرات المرات في جميع المستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية في غلاف غزة، مع استمرار إطلاق المقاومة رشقات صاروخية.

وذكرت مصادر إسرائيلية أن أكثر من ٧٠ صاروخاً أطلقت من قطاع غزة حتى الساعة 12 ليلاً، فيما فشلت القبة الحديدية في اعتراضها.

وكان جيش الاحتلال أعلن عصر الاربعاء إصابة آلية هندسة بإطلاق نار أثناء عملها في بناء الجدار الأرضي شرق مدينة غزة، وقصف على إثر ذلك نقطة رصد للمقاومة شرقي المدينة، دون إصابات.







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