شاهد: لحظة قصف طائرة إسرائيلية سيارة تقل مجموعة من المقاومين
رام الله - دنيا الوطن
نشر الاعلام الاسرائيلي فيديو، لحظة قصف الطائرات الاسرائيلية، سيارة كانت تقل مجموعة من المواطنين أطلقت صواريخ فجر اليوم الخميس، على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.
نشر الاعلام الاسرائيلي فيديو، لحظة قصف الطائرات الاسرائيلية، سيارة كانت تقل مجموعة من المواطنين أطلقت صواريخ فجر اليوم الخميس، على المستوطنات المحاذية لقطاع غزة.
يشار إلى أن الطائرات الاسرائيلية قصفت عدة أهداف في قطاع غزة في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء، مما أسفر عنه استشهاد مواطن واصابة ستة آخرين.
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