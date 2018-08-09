ملادينوف يجري اتصالات لوقف التصعيد في قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطن

قال منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، إنه يشعر بقلق عميق إزاء التصعيد الإسرائيلي الأخير في قطاع غزة.





وأضاف ملادينوف، في بيان صحفي، أنه منذ شهور حذر من أن الأزمة الإنسانية والأمنية والسياسية في غزة تخاطر بصراع مدمر لا يريده أحد، متابعاً: "لقد تعاونت الأمم المتحدة مع مصر وجميع الأطراف المعنية في جهد لم يسبق له مثيل لتجنب مثل هذا التطور".



وأكمل: "جهودنا الجماعية منعت الوضع من الانفجار حتى الآن، إذا لم يتم احتواء التصعيد الحالي على الفور، فإن الوضع يمكن أن يتدهور بسرعة مع عواقب مدمرة لجميع الناس".وتابع: "سنواصل العمل الجاد لضمان عودة غزة من حافة الهاوية، ومعالجة جميع القضايا الإنسانية، وأن الجهود التي تقودها مصر لتحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية تنجح ".