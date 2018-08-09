لجان المقاومة: رد المقاومة في إطار الردع للعدو وكبح تماديه

رام الله - دنيا الوطن

أكدت لجان المقاومة في فلسطين بأن رد المقاومة على الجرائم الاسرائيلية في إطار ممارسة الحق الطبيعي لشعبنا في الدفاع عن النفس وردع العدو عن التمادي في عدوانه ضد شعبنا البطل.

وأضافت لجان المقاومة بأن معادلة القصف بالقصف والدم بالدم هي قاعدة التعامل والإشتباك مع العدو الصهيوني ولن نسمح للعدو بفرض معادلاته الميدانية .

وقالت لجان المقاومة بأن مجاهديها الأبطال في ألوية الناصر صلاح الدين إلى جانب فصائل المقاومة في ميدان المواجهة ثابتين يردون النار بالنار والقصف بالقصف وجاهزون لكافة الإحتمالات.

وحذرت لجان المقاومة العدو من التمادي في عنجهيته وجرائم وليعلم العدو وقادته أن كرة النار ستكبر وتحرق كل من يعتدي على شعبنا وأرضه ومقدساته.