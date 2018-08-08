شؤون فلسطينية

شاهد القصف الجوي العنيف الذي استهدف موقع "بدر" شمال غزة

شاهد القصف الجوي العنيف الذي استهدف موقع "بدر" شمال غزة
جانب من قصف موقع "بدر"
رام الله - دنيا الوطن
بالتزامن مع بداية القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة في قطاع غزة، مساء اليوم، إنتشر عبر مواقع التواصل الإجتماعي، العديد من الفيديوهات والصور التي ترصد لحظات القصف العنيف.

ويظهر من خلال هذا المقطع الذي بثه النشطاء عبر صفحات التواصل الاجتماعي لحظة اغارة الطائرات الاسرائيلية على موقع "بدر" شمال قطاع غزة.

 


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