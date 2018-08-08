حماس: المقاومة الفلسطينية مصرة على قلب موازين المعركة مع العدو





وتابع برهوم في تغريده له عبر فيسبوك :" بعزمة الرجال وبإرادة الابطال كان الوعد وحان الوفاء لدماء الشهداء ، فها هي المقاومة الباسلة تصر وبكل شموخ وإباء وتحمل للمسؤولية الكبرى على قلب موازين المعركة مع العدو وتخوضها بكل ثقة واقتدار "





وتجدد التصعيد الاسرائيلي في غزة بعد قصف الاحتلال لموقع يتبع للمقاومة واسفر عن استشهاد فلسطينيين امس الثلاثاء.

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة المقاومة الاسلامية حماس على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم إن ان المقاومة الفلسطينية مصره على قلب موازين المعركة مع الاحتلال الاسرائيلي.