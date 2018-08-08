حماس: المقاومة الفلسطينية مصرة على قلب موازين المعركة مع العدو
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة المقاومة الاسلامية حماس على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم إن ان المقاومة الفلسطينية مصره على قلب موازين المعركة مع الاحتلال الاسرائيلي.
قالت حركة المقاومة الاسلامية حماس على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم إن ان المقاومة الفلسطينية مصره على قلب موازين المعركة مع الاحتلال الاسرائيلي.
وتابع برهوم في تغريده له عبر فيسبوك :" بعزمة الرجال وبإرادة الابطال كان الوعد وحان الوفاء لدماء الشهداء ، فها هي المقاومة الباسلة تصر وبكل شموخ وإباء وتحمل للمسؤولية الكبرى على قلب موازين المعركة مع العدو وتخوضها بكل ثقة واقتدار "
وتجدد التصعيد الاسرائيلي في غزة بعد قصف الاحتلال لموقع يتبع للمقاومة واسفر عن استشهاد فلسطينيين امس الثلاثاء.
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