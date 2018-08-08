شاهد: اللحظات الأولى لقصف الاحتلال لنادي البحرية وعدة أهداف في غزة

رام الله - دنيا الوطن

مع تجدد الغارات الاسرائيلية على قطاع غزة مساء اليوم، انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات تُظهر لحظات الأولى للقصف على مواقع وأراض زراعية تقع بجوار المباني السكنية في القطاع.





ويظهر مقطع فيديو بثه النشطاء عبر صفحات التواصل الاجتماعي لحظة اغارة الطائرات الاسرائيلية على موقع للبحرية الفلسطينية بجوار النادي البحري بمدينة غزة، حيث اثارت اصوات الانفجارات رعب المواطنين المتواجدين في المنطقة.





وأثارت هذه الغارات رعب المواطنين الغزيين، الذين تواجدوا في الأماكن المختلفة للقصف.





بينما بثت منصات التواصل الاجتماعي عبر روادها المختلفين صور تظهر الانفجارات العنيفة والقصف الاسرائيلي الذي استهدف منطقة عنان بشمال غرب غزة.





واستهدفت الطائرات الحربية مواقع واراضي زراعية في قطاع غزة بعدة صواريخ، بينما ردت المقاومة الفلسطينية باطلاق صواريخها على مستوطنات غلاف غزة.





فيديو: لحظة استهداف موقع البحرية في مدينة غزة



































































