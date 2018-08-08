فيديو: اصابات في الغارات الاسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة

جددت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، قصف عدة مناطق في قطاع غزة مساء اليوم، حيث استهدفت الطائرات الحربية موقع القدس غرب خانيونس.

وشنت طائرات الاحتلال عدة غارات على موقع بدر التابع للمقاومة غرب مدينة غزة.

وقصفت الطائرات بصاروخين من طائرة دون طيار أرضاً زراعية بالقرب من بوابة صلاح الدين، بجانب مبني هيئة الحدود.





فيما قصف طيران الاستطلاع الإسرائيلي، أرضا زراعية في منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، بصاروخين على الأقل، قبل أن تقوم الطائرات الحربية بالإغارة على "مبنى الماريوت" في ذات المنطقة، بستة صواريخ، دون إصابات حتى اللحظة.





بينما قصفت طائرات الاحتلال في وقت سابق أرضاً زراعية بالقرب من محطة الخزندار شمال غرب غزة، دون أن يبلغ عن إصابات.





وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة في قطاع غزة اشرف القدرة أن أربع اصابات وصلت لمستشفيات القطاع تيجة الغارات المتواصلة على القطاع.





من جهته، أصدر موقع الجبهة الداخلية الإسرائيلية، تعليمات لمستوطني غلاف غزة بالبقاء على مسافة 15 ثانية قرب الملاجئ.





شاهد: لحظة استهداف موقع غرب غزة









شاهد الآن على حدود خانيونس جنوب قطاع غزة الآن







لحظة انطلاق الإنذارات في نتيف هعسراه قبل قليل













