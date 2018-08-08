شاهد: إصابتان في مستوطنة (سديروت) جراء صواريخ أُطلقت من غزة

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي: إن ثمانية صواريخ أطلقت من قطاع غزة، مساء اليوم الأربعاء، سقط منها ستة، فيما اعترضت القبة الحديدية صاروخين آخرين.وأكدت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، وقوع إصابتين، بعد سقوط عدة صواريخ، أطلقت من قطاع غزة، على منزل بإحدى مستوطنات الغلاف.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الرشقة صاروخية المكونة من 8 صواريخ وسقطت في سديرروت، أحدثت أضرار بليغة بمنازل ومركبات وطرق.وأشارت إلى أن الصواريخ تسببت بإصابات بجروح مختلفة إضافة لحالات هلع بالجملة نتيجة الأصوات الكبيرة التي تسببت بها صواريخ غزة.وقالت القناة 14 الإسرائيلية، إنه سُمع مساء اليوم، دوي انفجارات ضخمة في منطقة (سديروت)، بعد اعتراض القبة الحديدة لصاروخ، أطلق من قطاع غزة.وكانت صافرات الإنذار، قد دوّت في غلاف غزة، في أعقاب القصف الإسرائيلي، الذي استهدف مرصداً للمقاومة الفلسطينية، شرقي قطاع غزة.