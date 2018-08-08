أبو دياك يبحث مع وزير الاتصالات توسيع نطاق إصدار شهادات عدم المحكومية

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير العدل علي أبو دياك، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، مع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. علام موسى، سبل تفعيل بوابة الخدمات الإلكترونية، وتوسيع نطاق خدمة إصدار شهادة عدم المحكومية من خلال مكاتب البريد المنتشرة في محافظات الوطن.وأكد أبو دياك على أهمية التعاون الوثيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستفادة مما تقدمه من دعم وتسهيل لمختلف الوزارات والهيئات الحكومية عبر البريد الفلسطيني، والحاسوب الحكومي، والبوابة الإلكترونية.وأشاد أبو دياك بنجاح تجربة إصدار شهادة عدم المحكومية من خلال مكاتب البريد، مؤكداً أن هذه الخطوة قد انعكست بشكل إيجابي على واقع الأداء الحكومي، ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وبأنه سوف يتم تعميم هذه الخدمة لتشمل عدد أكبر من مكاتب البريد في القرى والبلدات والضواحي.وقال د. موسى، إن وزارة الإتصالات تبذل جهوداً كبيرة وتعمل على توظيف إمكانياتها لتوسيع خدمات النافذة الموحدة في مكاتب البريد والبوابة الإلكترونية من أجل التسهيل على المواطنين، وأكد على أهمية التعاون مع وزارة العدل في المجال القانوني، مشيراً إلى العديد من سبل تطوير الأداء الحكومي، وضمان السرعة في تقديم الخدمات.وتم الاتفاق في نهاية اللقاء على توسيع نطاق استخدام مكاتب البريد، لإصدار شهادات عدم المحكومية للمواطنين، خاصة في المناطق التي لا يوجد بها فروع لوزارة العدل.