ناصر القدوة يُعلن قرب انتهاء أزمة استقالته من مركزية فتح

رام الله - دنيا الوطنأعرب الدكتور ناصر القدوة عن تقديره لموقف أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، الرافض لإستقالته من عضوية اللجنة المركزية، والمقدمة في شهر أيار/ مايو 2018م، وعلى تفهمهم للأسباب الدافعة لهذه الاستقالة، وضرورة مواجهتها.وأكد القدوة على ما جاء في بيان جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية أمس الموافق 7/8/2018 أن موضوع الاستقالة في طريقه للانتهاء، وعلى ضرورة العمل بقيادة الرئيس محمود عباس، لمواجهة الظروف الصعبة والخطيرة التي تحيط بالقضية الفلسطينية.