ناصر القدوة يُعلن قرب انتهاء أزمة استقالته من مركزية فتح
رام الله - دنيا الوطن
أعرب الدكتور ناصر القدوة عن تقديره لموقف أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، الرافض لإستقالته من عضوية اللجنة المركزية، والمقدمة في شهر أيار/ مايو 2018م، وعلى تفهمهم للأسباب الدافعة لهذه الاستقالة، وضرورة مواجهتها.
وأكد القدوة على ما جاء في بيان جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية أمس الموافق 7/8/2018 أن موضوع الاستقالة في طريقه للانتهاء، وعلى ضرورة العمل بقيادة الرئيس محمود عباس، لمواجهة الظروف الصعبة والخطيرة التي تحيط بالقضية الفلسطينية.
أعرب الدكتور ناصر القدوة عن تقديره لموقف أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، الرافض لإستقالته من عضوية اللجنة المركزية، والمقدمة في شهر أيار/ مايو 2018م، وعلى تفهمهم للأسباب الدافعة لهذه الاستقالة، وضرورة مواجهتها.
وأكد القدوة على ما جاء في بيان جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية أمس الموافق 7/8/2018 أن موضوع الاستقالة في طريقه للانتهاء، وعلى ضرورة العمل بقيادة الرئيس محمود عباس، لمواجهة الظروف الصعبة والخطيرة التي تحيط بالقضية الفلسطينية.
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