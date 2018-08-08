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شؤون فلسطينية

ناصر القدوة يُعلن قرب انتهاء أزمة استقالته من مركزية فتح

ناصر القدوة يُعلن قرب انتهاء أزمة استقالته من مركزية فتح
الدكتور ناصر القدوة
رام الله - دنيا الوطن
أعرب الدكتور ناصر القدوة عن تقديره لموقف أعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، الرافض لإستقالته من عضوية اللجنة المركزية، والمقدمة في شهر أيار/ مايو 2018م، وعلى تفهمهم للأسباب الدافعة لهذه الاستقالة، وضرورة مواجهتها.

وأكد القدوة على ما جاء في بيان جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية أمس الموافق 7/8/2018 أن موضوع الاستقالة في طريقه للانتهاء، وعلى ضرورة العمل بقيادة الرئيس محمود عباس، لمواجهة الظروف الصعبة والخطيرة التي تحيط بالقضية الفلسطينية.

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