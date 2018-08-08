مرشح رئاسي في الانتخابات البرازيلية يتوعد باغلاق السفارة الفلسطينية في برازيليا

رام الله - دنيا الوطنتوعّد المرشح اليميني والضابط المتقاعد جايير بولسونارو باغلاق السفارة الفلسطينية في البرازيل في حال فاز بالانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2018، واعتبر ان فلسطين ليست دولة معترفاً بها ولا يجب ان يكون لها علاقات دبلوماسية مع البرازيل او اي دولة اخرى.وفي حديث صحفي برر بولسونارو قراره بأنه في حال تم السماح لدولة غير معترف بها بأن يكون لها سفارة في بلادنا فلربما ستطلب منا جماعة "فارك" ان يكون لها سفارة لدينا كذلك -مشيراً الى حركة فارك الثورية المسلحة في كولومبيا-.في اجابةٍ على سؤال حول توجهه علاقاته الدولية القادمة في حال فوزه أكد بولسونارو انه سيعزز العلاقة مع اسرائيل في الشرق الاوسط كما مع اوروبا والولايات المتحدة الامريكية، مضيفاً انه سيراجع العلاقات مع مجموعة "ميروكسول" وهي اتحاد دول اميركا اللاتينية على قاعدة ان البرازيل هي اكبر دولة في القارة.وكان بولسونارو قد أيّد في لقاء سابق قبل ايام نقل الولايات المتحدة الامريكية لسفارتها في اسرائيل الى القدس بدلاً من تل ابيب، وفي اجابة حول ان كان سيفعل الشيء نفسه في حال فوزه اجاب "نعم.. بالتأكيد".يذكر ان جايير بولسونارو الشهير بتصريحاته المثيرة للجدل في المجتمع البرازيلي هو ثاني اقوى مرشّح للانتخابات البرازيلية وفق استطلاعات الرأي ويتوقع ان يحصل على نسبة 20٪؜ ، وهو يلي الرئيس الاسبق لولا دا سيلفا الحاصل على 30٪؜ من نسبة الاصوات وفق ذات الاستطلاعات رغم وجوده حالياً في السجن على ذمة قضايا فساد، علماً ان الموافقة على مشاركة لولا لم تُحسم بعد من قبل الهيئة القضائية المتخصصة في الانتخابات وهو ما يعزز فرص بولسونارو.