صور.. جيش الاحتلال: تعرض آلية هندسية إسرائيلية لإطلاق نار.. والمدفعية تستهدف مرصدًا للمقاومة

وقال المتحدث الإسرائيلي: هاجمت دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي، موقعًا لحركة حماس في قطاع غزة.

رام الله - دنيا الوطنزعم أفيخاي أدرعي، الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن تم إطلاق النار، مساء اليوم الأربعاء، من قطاع غزة النار، باتجاه آلية هندسية كانت تقوم بنشاط بالقرب من السياج الأمني.وقال أدرعي: إن اطلاق النار لم يوقع إصابات، مشيرًا إلى أن الآلية الهندسية كانت تقوم ببناء الحاجز عند السياج الحدودي مع قطاع غزة.في أعقاب ذلك، قصفت مدفعية الاحتلال بقذيفة صاروخية، مرصدًا يتبع للمقاومة الفلسطينية شرقي غزة.