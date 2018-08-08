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شؤون فلسطينية

أبو بكر: على المجتمع الدولي التدخل لوقف جرائم الاحتلال بحق الأسرى

أبو بكر: على المجتمع الدولي التدخل لوقف جرائم الاحتلال بحق الأسرى
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
طالب رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف الجرائم المستمرة بحق أسرانا في سجون الإحتلال، والتي أصبحت تمارس بشكل علني وفاضح.

أقوال أبو بكر جاءت خلال زيارته للأسير المحرر محمد الريماوي (27 عاما) من بلدة بيت ريما، في مجمع فلسطين الطبي، حيث كان يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ اللحظة الأولى لإعتقاله إحتجاجا على إعادة إعتقاله واساليب التحقيق الصعبة التي تعرض لها، حيث إستمر إضرابه (20 يوما) ورفض تعليقه الا بعد الإفراج عنه مساء أمس.

وقام ابو بكر بالإطمئنان على صحة الأسير الريماوي، وإستمع لكل تفاصيل إعتقاله، والظروف الصحية والحياتية التي فرضت عليه، مؤكدا على أن التجربة كانت صعبة، ولم يتم مرعاة حالته التي تراجعت بسبب الإضراب.

كما أفرجت سلطات الإحتلال الإسرائيلي مساء امس عن نمر محمد الريماوي (54 عاماً)، وهو والد الأسير محمد،  حيث كان
يحتجز في مركز تحقيق سجن عسقلان كوسيلة ضغط على نجله من أجل الإعتراف بالتهم التي وجهت له.

يشار الى أن سلطات الاحتلال كانت قد اعتقلت محمد الريماوي وهو من محافظة رام الله والبيرة بتاريخ 19 تموز 2018، بعد استدعائه لمقابلة مخابرات الاحتلال "الشاباك"، علماً أنه أسير سابق قضى ثلاث سنوات في الأسر قبلأن يتحرر قبل حوالي ستة شهور.

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