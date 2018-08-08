شؤون فلسطينية

طبيب بغزة يُجرى عملية رباط صليبي بالمنظار للاعب كرة قدم

طبيب بغزة يُجرى عملية رباط صليبي بالمنظار للاعب كرة قدم
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
نهى مسلم
أجرى الدكتور سفيان أبو عبيد استشاري ودكتوراه طب العظام والمناظير ضمن الوفد الألماني عملية رباط صليبى وصفها بالنوعية وذات مهارة عليا لشاب عشرينى وهو لاعب كرة قدم.

وأوضح أبو عبيد بأن المريض كان يعانى من تمزق الرباط الامامى و تمزق في الغضاريف الهلالية للركبة على نتيجة ممارسته لرياضة كرة القدم,منذ أكثر من ثمانية أشهر.

وأضاف: "أجريت له العملية بشكل طارىء بعد اجراء فحوصات الرنين المغناطيسى من خلال أخذ أوتار من خارج الركبة وزرعها في داخل الركبة أيضا بالمنظار الجراحى و التى استمرت لثلاث ساعات، معتبرا أن هذه الطريقة أجريت على
الطريقة الالمانية و بأقل المضاعفات.

و أشار أبو عبيد الى أن المريض حضر الى المستشفى بعد تسعة أيام من اجراء العملية مشيا على الاقدام و بدون الأدوات المساعدة (العكاز)، و قد اختفت كافة الاعراض التى كان يعانى منها قبل العملية من عدم ثبات للمشى و الآلام المصاحبة لها.

من جانبه، ثمن المريض قديح جهود الطبيب المعالج، أبو عبيد الذى أنهى معاناته بعد ثمانية أشهر تنقل خلالها بين عدة مستشفيات أو التحويل للخارج.

يذكر أن الطبيب أبو عبيد كان قد وصل مجمع ناصر الطبى ضمن وفد ألمانى لاجراء عمليات جراحة العظام بالمنظار الجراحى و قد اصطحب معه بعض الادوات الجراحية التى تمكنه من اجراء عمليات جراحة العظام بالمنظار الجراحى للمفاصل و الركب
و التى وصل عددها الى 16 عملية ,و الكشف على عديد الحالات في العيادة الخارجية الى جانب تدريب الطواقم المحلية , مشيدا بخبراتهم و مهاراتهم خاصة في ظل وجود اصابات حرجة التى تعامل معها بكل مهارة رغم قلة الامكانات.


و لم تكن هذه الزيارة الاولى له التى تاتى في اطار خدمة أبناء شعبه ومساندة الطواقم المحلية في ظل تكدس المستشفيات بالجرحى و التخفيف من قوائم انتظار حجوزات المرضى.

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