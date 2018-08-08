أبو يوسف: اجتماع ممثلي القوى في الخان الأحمر رسالة تحدي للاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف: إن اجتماع ممثلي القوى والفصائل في قرية الخان الأحمر اليوم يمثل رسالة تحدي للاحتلال.
ودعا أبو يوسف، كل من يستطيع من أبناء شعبنا الوصول إلى القرية بالتوجه إليها.
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف: إن اجتماع ممثلي القوى والفصائل في قرية الخان الأحمر اليوم يمثل رسالة تحدي للاحتلال.
ودعا أبو يوسف، كل من يستطيع من أبناء شعبنا الوصول إلى القرية بالتوجه إليها.
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