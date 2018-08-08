أبو يوسف: اجتماع ممثلي القوى في الخان الأحمر رسالة تحدي للاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف: إن اجتماع ممثلي القوى والفصائل في قرية الخان الأحمر اليوم يمثل رسالة تحدي للاحتلال.ودعا أبو يوسف، كل من يستطيع من أبناء شعبنا الوصول إلى القرية بالتوجه إليها.