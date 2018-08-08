عساف: الاحتلال يريد فصل شمال الضفة عن جنوبها وتحويلها إلى كنتونات

رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف أنه تم إبلاغ محاميي الهيئة قرار أهالي قرية الخان الأحمر والقاضي برفضهم الانتقال لأي مكان، وقال إن المحامين سيسلمون هذا الرد للمحكمة العليا الاسرائيلية.وأوضح عساف بالقول: أننا لا نعول على منظومة الاحتلال القضائية ونحضر أنفسنا للمواجهة التي ستقع معها، مشيرًا إلى إن ما يحدث في الخان الأحمر والمخطط الاسرائيلي الهادف توسيع نفوذ مستوطنة عميحاي، يمثلان وجهان لعملة واحدة، ويأتيان ضمن مخطط الاحتلال لفصل شمال الضفة عن جنوبها، وشرقهاعن غربها، وتحويلها إلى كنتونات مقطعة الأوصال.