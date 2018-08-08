شؤون فلسطينية

عساف: الاحتلال يريد فصل شمال الضفة عن جنوبها وتحويلها إلى كنتونات

عساف: الاحتلال يريد فصل شمال الضفة عن جنوبها وتحويلها إلى كنتونات
وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وليد عساف أنه تم إبلاغ محاميي الهيئة قرار أهالي قرية الخان الأحمر والقاضي برفضهم الانتقال لأي مكان، وقال إن المحامين سيسلمون هذا الرد للمحكمة العليا الاسرائيلية.

وأوضح عساف بالقول: أننا لا نعول على  منظومة الاحتلال القضائية ونحضر أنفسنا للمواجهة التي ستقع معها، مشيرًا إلى إن ما يحدث في الخان الأحمر والمخطط الاسرائيلي الهادف توسيع نفوذ مستوطنة عميحاي، يمثلان وجهان لعملة واحدة، ويأتيان ضمن مخطط الاحتلال لفصل شمال الضفة عن جنوبها، وشرقها
عن غربها، وتحويلها إلى كنتونات مقطعة الأوصال.

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