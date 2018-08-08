شؤون فلسطينية

"الوطنية موبايل" تساهم بإدخال الفرحة لقلوب مئات الأطفال في قطاع غزة

"الوطنية موبايل" تساهم بإدخال الفرحة لقلوب مئات الأطفال في قطاع غزة
جانب من الفعالية
رام الله - دنيا الوطن
ساهمت الوطنية موبايل "إحدى شركات مجموعة Ooredoo العالمية" بإدخال الفرحة والسرور لقلوب مئات الأطفال في قطاع غزة الحبيب، من خلال مساهمتها بتوزيع الهدايا على أكثر من 500 طفل موزعين على 5 مخيمات صيفية.

 وقدمت الوطنية موبايل مساهمتها بدعم المخيمات الصيفية في قطاع غزة بالشراكة مع العديد من المخيمات الصيفية مثل: مخيمات الفرح والمرح ومخيم يلا نصيف – ومخيم رعاية الطالب الفلسطيني ومخيم البيت الصامد ومخيم المركز البريطاني وغيرها، وتنوعت الأنشطة التي يقوم بها الأطفال في هذه المخيمات الصيفية، لتشمل الجوانب الترفيهية والرياضية والثقافية.

وعن هذه المساهمة عبر الرئيس التجاري التنفيذي للوطنية موبايل هيثم أبو شعبان: "إن هذه المساهمة نابعة من الحس الوطني والمساهمة المجتمعية التي تعطيها الوطنية موبايل أهمية كبيرة خلال أعمالها في كل من قطاع غزة الحبيب، والضفة الغربية، وما لها من خصوصية في قطاع غزة بحكم ما يتعرض له القطاع من أوضاع اقتصادية صعبة نتيجة حصار الاحتلال.

وأضاف أبو شعبان، أنه من حق أطفالنا في قطاع غزة الاستمتاع بالصيف كبقية أطفال العالم، ونتيجة الظروف الصعبة في القطاع، قررت الوطنية موبايل تقديم مساهمتها لإدخال الفرحة والسرور لقلوب الأطفال في القطاع.

من جانبها قالت مديرة جمعية مؤسسة البيت الصامد د. فاتن الللي إن مساهمة الوطنية موبايل بتوزيع الهدايا على الأطفال المشاركين في المخيمات الصيفية هي مساهمة مشكورة، وتدل على الدور الفعال للمساهمة المجتمعية التي تقوم بها الوطنية موبايل لخدمة أطفالنا الأحباب في قطاع غزة، معربة عن جزيل شكرها للدور الذي قامت به الوطنية موبايل لإنجاح المخيم الصيفي.

يذكر أن هذه المساهمة التي تمثلت بتوزيع الهدايا والملابس على الأطفال المشاركين في المخيمات الصيفية تأتي في دور العلاقات المفتوحة مع العديد من المؤسسات المجتمعية في قطاع غزة والضفة الغربية، والتي تقوم بخدمة المجتمع المحلي، والتي تفتخر وتعتز الوطنية موبايل بعلاقتها معها.

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