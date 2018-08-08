صور: وصول جميع حجاج قطاع غزة لمكة المكرمة

رام الله - دنيا الوطنأكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الدكتور حسن الصيفي أن جميع حجاج قطاع غزة وصلوا إلى أماكن إقامتهم في الفنادق المخصص لهم بمكة المكرمة سالمين.وقال: "إن كافة الحجاج تم تسكينهم في الغرف المجهزة لهم من قبل لجنة التسكين في البعثة الفلسطينية بعد أن تم تفويجهم من خلال لجنة المطار، من مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة إلى مكة المكرمة"وذكر د. الصيفي أن عدد حجاج قطاع غزة في هذا العام بلغ 3321 حاجاً وحاجةً غادرو القطاع إلى الديار الحجازية على أربع أفواج بمعدل ثلاث رحلات في كل فوج.وأوضح أن الفوج الأول وعدده 837 حاجاً وحاجةً غادروا القطاع مساء يوم الجمعة الماضي، وتلاه الفوج الثاني والبالغ عدده 870 حاجاً ثم الفوج الثالث وعدده 870 حاجاً وحاجةً وتلاه الفوج الأخير البالغ 744 حاجاً وحاجةً.وأضاف: "رافق الحجاج طيلة رحلة السفر إداريين ووعاظ وأطباء وإعلاميين من أجل تقديم الخدمات اللازم لهم على مدار الساعة".وأشار وكيل وزارة الأوقاف إلى أن عمليات تفويج الحجاج وتسكينهم في الفنادق تمت على أكمل وجه بفضل الجهود التي بذلتها اللجان المختصة الذين واصلوا الليل بالنهار من أجل توفير سبل الراحة للحجاج وتلبية كافة احتياجاتهم.وأكد أن الوزارة استأجرت وخصصت حافلات حديثة لنقل الحجاج من الفنادق إلى الحرم وبالعكس على مدار الصلوات الخمس، متابعًا: "كما ستوفر الوزارة للحجاج وجبات فطور جافة ووجبات غداء ساخنة ومياه معدنية وتمور وفواكه".وبيّن، أن بعثة الحج الفلسطينية ستعقد خلال الأيام القادمة اجتماعات مكثفة لجميع البعثات المرافقة للحجاج لإتمام التجهيزات والاستعدادات لباقي مراحل رحلة الحج.وعبر الصيفي عن شكره الجزيل لكافة اللجان على جهودهم في توفير سبل الراحة للحجاج مؤكداً أن هذا واجبهم تجاه حجاج بيت الله وهو شرف كبير سينالون عليه الأجر عند الله تعالى.