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إصابة أسماء الأسد بسرطان الثدي

إصابة أسماء الأسد بسرطان الثدي
الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء الأسد
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الرئاسة السورية، على حسابها الرسمي على موقع (تويتر) عن إصابة أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري، بسرطان الثدي.

ووفق صفحة الرئاسة، فقد نشرت صورة لأسماء يُرافقها الرئيس بشار الأسد أثناء تلقيها العلاج، وقالت فيها: "بقوة وثقة وإيمان.. السيدة أسماء الأسد تبدأ المرحلة الأولية لعلاج ورم خبيث بالثدي.."

وأوضحت الرئاسة السورية، أنه تم اكتشف المرض مبكرًا، متمنية لعقيلة الأسد الشفاء العاجل، وفق ما نقلت عنها صحيفة (الغد) الأردنية.

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