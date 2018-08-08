القدرة: كميات الوقود المتبقية بمرافق وزارة الصحة بغزة مقلقة للغاية

رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن كميات الوقود المتبقية داخل المولدات الكهربائية في مرافق الوزارة قليلة جدًا.وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة: "كميات الوقود المتبقية داخل المولدات الكهربائية في مرافق وزارة الصحة مقلقة للغاية وندعو الجهات المعنية لتطويق الازمة بشكل عاجل".