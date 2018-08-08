القدرة: كميات الوقود المتبقية بمرافق وزارة الصحة بغزة مقلقة للغاية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن كميات الوقود المتبقية داخل المولدات الكهربائية في مرافق الوزارة قليلة جدًا.
وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة: "كميات الوقود المتبقية داخل المولدات الكهربائية في مرافق وزارة الصحة مقلقة للغاية وندعو الجهات المعنية لتطويق الازمة بشكل عاجل".
أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن كميات الوقود المتبقية داخل المولدات الكهربائية في مرافق الوزارة قليلة جدًا.
وقال المتحدث باسم الوزارة أشرف القدرة: "كميات الوقود المتبقية داخل المولدات الكهربائية في مرافق وزارة الصحة مقلقة للغاية وندعو الجهات المعنية لتطويق الازمة بشكل عاجل".
التعليقات