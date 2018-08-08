تعرف على المرشحين الأربعة لرئاسة أركان الجيش الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنأجرى وزير الجيش الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، عدة مقابلات مع المرشحين الأربعة لمنصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الثاني والعشرين.والتقى ليبرمان، بالجنرالات أفيف كوخافي، يئير جولان، نيتسان ألون وإيال زامير، وقبل ذلك، التقى ليبرمان مع رؤساء حكومة سابقين ورؤساء أركان سابقين، لسماع رأيهم حول هذا الموضوع.ويسود الاعتقاد بأن المرشح الرائد هو نائب رئيس الأركان الحالي، الجنرال افيف كوخابي. فسلفه في المنصب، الجنرال يئير غولان، تورط في بيان إشكالي عندما قال عشية يوم ذكرى المحرقة، وقال: إنه يلاحظ "إجراءات تثير الاشمئزاز" في المجتمع الإسرائيلي، كما حدث في أوروبا وألمانيا.أما المرشح الآخر هو الجنرال إيال زامير، شغل حتى وقت قريب، منصب قائد المنطقة الجنوبية، وقيل سابقا إن ليبرمان يرغب بأن يصبح رئيسًا للأركان.والمرشح الرابع الجنرال نيتسان ألون، الرئيس السابق لفرع العمليات وقائد المنطقة الوسطى، الذي يعتبر مقربا من رئيس الأركان ويترأس حاليا مشروع إيران.ويعتبر زامير وألون مرشحان لمنصب نائب رئيس الأركان، حيث أنهما لم يعملا بعد في هذا المنصب.