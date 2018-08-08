خضوري تقدم توصياتها بالفعاليات الختامية لمؤتمر للتوجهات الحديثة في الرياضيات والفيزياء

اختتمت جامعة فلسطين التقنية اليوم الأربعاء فعاليات المؤتمر الفلسطيني السادس للتوجهات الحديثة في الرياضيات والفيزياء، وقدم المشاركون توصياتهم التي تمحورت في مجملها حول الدعوة الى احياء جمعية الرياضيات والفيزياء الفلسطينية بهدف رعاية المؤتمرات القادمة والانشطة والفعاليات ذات العلاقة، اضافة الى نشر مخرجات المؤتمر والابحاث العلمية المشاركة في مجلات دولية علمية متخصصة، وتعزيز المشاركة المحلية من الجامعات الفلسطينية في المؤتمرات القادمة.





وأكد المشاركون على اهمية اشراك الطلبة المعنين في مجالات الفيزياء والرياضيات بشكل أكبر، واستغلال الفرصة التي يقدمها المؤتمر في كسر العزلة الفلسطينية عن الخارج والتعرف على جامعات علمية تتيح لهم استكمالا دراستهم العليا، من خلال عقد جلسات نقشة بين الطلبة والمشاركين الدوليين وانشاء لجنة وطنية لاختيار أفضل الطلبة لابتعاثهم الى الخارج لاكمال دراسات الدكتوراة من خلال التنسيق مع لجنة دولية تعنى بهذا الامر وتقوم بتسهوله.





وشدد المشاركون على ضرورة معالجة مشكلة عزوف الشباب عن دراسة تخصصات الرياضيات والفيزياء من خلال تشجعيهم وتقديم التسهيلات والمحفزات، بالاضافة الى تشجيع الطلبة الخريجين ورعايتهم خاصة في ظل المشاكل التي يعاني منها هذا القطاع.





وتطرقت بعض التوصيات الى أمور تنظيمية، داعين الى اضافة المزيد من الأفكار الحديثة في مجالات الفيزياء والرياضيات، وفتح المجال أمام الأكاديمين الفلسطينين للتواصل مع الخبراء الدوليين وتبادل الخبرات في مجال المعرفة والمختبرات والبنية التحتية ما يسهم في تطوير منظومة التعليم الفلسطينية في المجالات المعنية.





وتم الاتفاق على استضافة جامعة بيرزيت للمؤتمر الفلسطيني للتوجهات الحديثة في الفيزياء والرياضيات في نسخته السابعة في عام 2020.





محاور اليوم الرابع

وتضمن اليوم الرابع جلسة للفيزياء تخللها استعراض عدة أوراق علمية، إذ قدم د. عماد برغوثي ود. ولاء جبه ورقتين بحثيتين الأولى بعنوان "معاملات الاحتكاك والانتشار لتصادم كولوم في تحريك البلازما على شكل ثنائي ماكسويل" والثانية بعنوان "وظيفة التمثيل المفرط من معاملات النقل لانجراف Maxwellian و Drifting Bi-Maxwellian Plasmas"، ومن جامعة بير زيت اشتركت د. خديجة أبو لبدة مع د. وائل قراعين في تقديم ورقة علمية حول دراسة تفاعلات الطاقة غير المربوطة بين البروتين والمذيبات في المدى THz من أجل بروتين BLIP، باستخدام طريقة التكرار المستندة إلى مخطط Wiener Khinchin، وقدمت د. ثراء ترك من جامعة النجاح الوطنية بحثا تحدث حول أداء مسارات أطلس وحمل عنوان " Tracking Performance of ATLAS Inner Tracker ITK"، ومن الجامعة العربية الأمريكية قدم د. إيمان نزال د. عاطف قصراوي بحثا مشتركا حول التحكم الحراري بالمفاتيح الكهربائية ومرشحات حزم الطاقة ميزات أفلام Ga2S3 المحصورة بطبقات نانوية من الأنديوم.





بالاضافة الى د. قصراوي الذي قدم بالشراكة مع د. ألفت عمرية دراسة حول آثار التلدين على الخصائص الهيكلية لـ طبقات نانوية من مادة أنديوم سلينويد InSe مع طبقة الذهب، كما وقدم من الجامعة ذاتها د. سفيان شحادة بالشراكة مع د. مؤيد أبو صاع ورقة علمية بعنوان " تصنيع وتوصيف مجموعة الموصل الضوئي عريض النطاق" ومن جامعة النجاح قدم كل من د. اشتياق الحجاز ود. محمد السعيد ود. موسى الحسن ورقة علمية بعنوان "الخصائص المغناطيسية لنقط كمية ثنائية من مادة GaAs في مجال مغناطيسي".





وفي جلسة الرياضيات قدم ا.د. فؤاد كتاني من الجامعة الأردنية ورقة بحثية بعنوان "متباينات انصاف الأقطار العددية لمشغلات المصفوفات"، وأ.د. ناجي قطناني من جامعة النجاح الوطنية قدم بحثاً بعنوان "المخططات العددية لمعادلات فولتير التكاملية ذات أنوية كارليمان"، وشاركت جامعة بولوتكنيك فلسطين عدة أوراق بحثية ضمن " طريقة جديدة لايجاد مرتبة المصفوفات" من تقديم د. عايد عبد الغني، وقدمت د. خولة المحتسب بحثاص بعنوان "تطبيقات حديثة لخوارزميات كوشن على فترات المصفوفات الغير سالبة كلياً، بالاضافة الى د. منير كرامة الذي قدم بحثاً بعنوان "توليد التدريج الحسابي من بين المربعات باستخدام الفضاء المتجهي".





وكانت فعاليات المؤتمر قد انطلقت يوم الاحد 5/8/ 2018 تحت رعاية وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم وبتنظيم من جامعة خضوري التعاون مع الجامعات الفلسطينية، ويتضمن أكثر من 125 مشاركة علمية من خبراء وباحثين وطلبة دراسات عليا من جامعات فلسطين وجامعات عالمية وعربية شملت الأردن والسعودية والإمارات وإيطاليا وألمانيا وبريطانيا وأمريكا وكندا وايرلندا والهند وفرنسا واوكرانيا

رام الله - دنيا الوطن