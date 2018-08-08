الشاعر والقائم باعمال القنصل البريطاني يبحثان نتائج قمة بريطانيا حول الاعاقة

رام الله - دنيا الوطناستقبل وزير التنمية الاجتماعية د. ابراهيم الشاعر في مكتبه اليوم القائم باعمال القنصل البريطاني العام في القدس أليسون هول حيث بحثا نتائج القمة الدولية للاعاقة التي عقدت في العاصمة لندن أواخر تموز المنصرم وسبل تنفيذها حيث شارك الوزير الشاعر في هذه القمة بناءً على دعوة من الحكومة البريطانية والتحالف الدولي للاعاقة.خلال اللقاء أطلع الوزير الشاعر نائبة القنصل هول على أبرز مجالات عمل الوزارة على الصعيد الاجتماعي وخصوصا في مجال الاطفال ذوي الاعاقة وسبل دمجهم في الحياة العامة.كما أكد الشاعر ان ادماج الأطفال ذوي الاعاقة في مختلف نواحي الحياة وتوفير البيئة الداعمة لهم هو من أولويات الحكومة الفلسطينية ووزارة التنمية الاجتماعية بشكل خاص.واوضح الوزير الشاعر أن الوزارة تعمل في هذا المجال معتمدة عددا من المقاربات أبرزها المقاربة الحقوقية لتقديم الخدمات كرزمة من الحقوق وليس وفقا لمنهج الاحتياج ومقاربة التمكين بالمعنى الشامل للفئات الضعيفة والمهمشة وذلك انسجاما مع المقاربة التشاركية حيث باتت الوزارة اليوم تخطط للخدمات الاجتماعية وتقدمها بتشاركية مع كافة الشركاء.ثمن الوزير الشاعر جهود بريطانيا لبذل المزيد من الجهود مع المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال الاسرائيلي لاحترام الاتفاقيات والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية الأطفال وصون حقوقهم، واتفق الطرفان على تشكيل لجنة فنية مشتركة من وزارة التنمية الاجتماعية الفلسطينية والقنصلية البريطانية العامة في القدس لمتابعة تنفيذ توصيات القمة ونتائجها بما يرفع من مستوى الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقة.من جانبها أكدت نائبة القنصل البريطاني ألسون هول خلال اللقاء الاستعداد البريطاني للتعاون مع فلسطين في مجال تطوير قطاع الطفولة المبكرة وخصوصا تأهيل الأطفال ذوي الاعاقة ودمجهم في الحياة العامة.