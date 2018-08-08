الحكومة تدعو للتحرك عربيا واسلاميا لما تتعرض له المقدسات

رام الله - دنيا الوطندعا المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود الحكومات العربية والإسلامية و مؤسسات المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياتهم ازاء ما تتعرض له المقدسات الاسلامية والمسيحية في بلادنا المقدسة .وطالب المتحدث الرسمي بتحرك سريع وعاجل للضغط على حكومة الاحتلال من اجل التراجع عن فرض قرار إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل أمام المسلمين لمدة ٢٤ ساعة اعتباراً من الساعة العاشرة ليلاً.وقال المتحدث الرسمي : ان فرض هذا الإجراء الأسود يسجل اقتراف جريمة جديدة في سجل الجرائم الاحتلالية ضد شعبنا وارضنا ومقدساتنا .واوضح المتحدث الرسمي بانه منذ بداية التاريخ وحتى يومنا هذا لم يشهد بني البشر اعتداء على مقدساتهم كما تشهد مقدساتنا الاسلامية والمسيحية تحت الاحتلال الاسرائيلي من اعتداءات متواصلة سواء بالاقتحامات او الإحراق او الاستيلاء عليها وعلى اجزاء منها ، اما الكارثة الأكبر غير المسبوقة والتي لم تحدث من قبل فهي (ادعاء ملكية المكان المقدس ) واختراع حجج واهية للاستيلاء عليه وما شابه ذلك كما تفعل سلطات الاحتلال الاسرائيلي ازاء المسجد الاقصى المبارك وفي عاصمتنا المحتلة مدينة القدس ،وذلك لأسباب استعمارية احتلالية محضة بعيدة عن الدين ولا علاقة لها بالمقدس ، فهي بذلك تعتدي على مقدسات الغير وتحرض الديانات السماوية على بعضها البعض عندما ترتدي قناع (الدين) لتمرير مخططاتها الاحتلالية البغيضة .وحذر المتحدث الرسمي من ان استمرار مساس الاحتلال بالمقدسات يهدف الى إشعال حرب دينية غريبة عن بلادنا وعن ثقافتنا وعن تقاليدنا تحاكي الحروب الطائفية والدينية وحروب الفوضى التي فرضها الاستعمار على منطقتنا .