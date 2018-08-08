شؤون فلسطينية

بحضور ولي العهد الأردني.. الملك عبد الله والرئيس عباس يعقدان قمة ثنائية

بحضور ولي العهد الأردني.. الملك عبد الله والرئيس عباس يعقدان قمة ثنائية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن الرئيس محمود عباس، عقد ظهر اليوم الأربعاء، اجتماعاً مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وذلك بحضور ولي العهد الأمير حسين بن عبد الله.

وحسب الوكالة، فإنه من المقرر، أن يلي الاجتماع الثنائي، لقاء موسع على غداء عمل، يحضره عن الجانب الفلسطيني، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، ورئيس هيئة الشؤون المدنية عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" الوزير حسين الشيخ، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، وسفير فلسطين لدى الأردن عطا الله خيري.

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