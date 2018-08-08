بسبب كتابتها بالعربية.. رئيس الكنيست يرفض استقالة النائب وائل يونس

رام الله - دنيا الوطنرفض رئيس الكنيست الإسرائيلي، بولي إدلشتاين، اليوم الأربعاء، استقالة العضو العربي، وائل يونس، من عضويته في الكنيست بسبب كتابة استقالته باللغة العربية.ووفق ما أوردت القناة الإسرائيلية العاشرة، فإن إدلشتاين، طلب من يونس، العضو عن القائمة العربية المشتركة، تقديم الطلب باللغة العبرية.وقالت مصادر مقربة من يونس: إنه كتب الاستقالة باللغة العربية، تأكيدًا على رفضه قانون القومية، الذي ينصّ على أن العبرية، هي اللغة الرئيسية والأم في إسرائيل.