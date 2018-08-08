وزير الصحة: قريباً سنفتتح مستشفى هوغو تشافيز للعيون في ترمسعيا

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الصحة، جواد عواد: إن العمل جار لافتتاح مستشفى الرئيس هوغوتشافيز للعيون في ترمسعيا، في أقرب فرصة ممكنة، بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس.وأضاف د. عواد خلال اجتماع عقده مع رئيس بلدية ترمسيعا رسمي شحادة، وأعضاء المجلس البلدي، أن الرئيس عباس ورئيس الوزراء رامي الحمد الله، يولون القطاع الصحي أهمية بالغة، حيث شهد هذا القطاع نهضة شاملة، تمثلت في افتتاح عدد كبير من المراكز الطبية وبناء مستشفيات جديدة، ورفد الوزارة بطواقم طبية وإدارية وفنية مميزة، للعمل على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.وأشار إلى أن العمل جار بشكل حثيث لافتتاح المستشفى الذي سيكون الوحيد في المنطقة المتخصص بعلاج وجراحة العيون، ما سيشكل إضافة نوعية للقطاع الصحي الفلسطيني.وكان الرئيس عباس وضع في آذار/ مارس 2016 حجر الأساس لمستشفى "هوغو تشافيز" لجراحة وطب العيون في بلدة ترمسعيا بمحافظة رام الله والبيرة.وجاءت تسمية المستشفى نسبة إلى الرئيس الفنزويلي الراحل "هوغو تشافيز"، الذي لمع اسمه كأحد أبرز القادة السياسيين الذين تعاطفوا مع قضيتنا وشعبنا، وتبرعت الحكومة الفنزويلية بالمال اللازم لبنائه، حيث تبرعت بـ 15 مليون دولار أميركي لتجهيزه.وأوضح وزير الصحة، أن فلسطين بحاجة الى مستشفى متخصص بالعيون، كون الأقسام التي كانت مختصة في هذا المجال في بعض المستشفيات لم تكن كافية لإجراء العمليات الجراحية المعقدة، إضافة الى تحويل كبير من الحالات المرضية خارج مرافق الوزارة لتلقي العلاج.وقال إن "توفير مستشفى حكومي متطور، يمتلك إمكانيات لمختلف أمراض العيون، سيخفف العبء على المواطنين، وسيوفر بدل دفع تكلفة التحويلات، خاصة وأن بعض المرضى ممنوعون من قبل الاحتلال الإسرائيلي دخول مدينة القدس، لتلقى العلاج.