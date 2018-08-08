مهاجماً الحكومة.. الحية: لدينا ملاحظات على الورقة المصرية المُعدلة





وأضاف الحية، خلال لقاء مع قناة (الجزيرة مباشر)، ظهر الأربعاء: "نريد وحدة وطنية على قاعدة الشراكة والوفاق مع الكل الوطني، ومصالحة تقوم على أساس تنفيذ اتفاقيات القاهرة الموقعة عام 2011، وبعد تجليات الاتفاق الوطني المتمثلة في مخرجات بيروت 2017".







وأكمل: "نريد وضع آليات لتنفيذ الاتفاقيات المصالحة رزمة واحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة ونرفض الانتقائية، ونحن نريد حكومة وحدة وطنية جديدة، والحكومة القائمة اليوم ليست جديرة بالثقة لأنها تغيرت مراراً وتكراراً".







وتابع: "هذه الحكومة جزء من حالة الإنقسام، وأي خطوة للمصالحة يجب أن تبدأ برفع الإجراءات عن قطاع غزة، وبعدها يمكن أن نفتح الباب أمام المصالحة الفلسطينية".







وأشار إلى أن وفد قيادة حماس يعود لمصر ويحمل الرؤية التفصيلية في ملفات المصالحة والمشاريع الإنسانية لغزة والعلاقة مع الاحتلال ومسيرات العودة والتهدئة، منوهاً إلى أن حماس ستبحث مع مصر الرؤية الكاملة للحركة بهذا الشأن.







واستكمل: "نحن الآن أمام مسارين؛ المباشر لإعادة الثقة للشعب الفلسطيني، والثاني بلجم العدوان الإسرائيلي واعطاء الفرصة للمجتمع الدولي لرفع الحصار وتنفيذ المشاريع الإنسانية في غزة".