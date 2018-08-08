مهاجماً الحكومة.. الحية: لدينا ملاحظات على الورقة المصرية المُعدلة
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس، خليل الحية، إن حركته أبدت موافقتها على الورقة المصرية التي رأت أنها جيدة، مستدركاً: "تفاجئنا بوجود ورقة مصرية مُعدلة، لكننا درسناها بعمق وعرضناها على الفصائل ونرى أن عليها بعض الملاحظات لكي نصل إلى الوحدة الوطنية".
وأضاف الحية، خلال لقاء مع قناة (الجزيرة مباشر)، ظهر الأربعاء: "نريد وحدة وطنية على قاعدة الشراكة والوفاق مع الكل الوطني، ومصالحة تقوم على أساس تنفيذ اتفاقيات القاهرة الموقعة عام 2011، وبعد تجليات الاتفاق الوطني المتمثلة في مخرجات بيروت 2017".
وأكمل: "نريد وضع آليات لتنفيذ الاتفاقيات المصالحة رزمة واحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة ونرفض الانتقائية، ونحن نريد حكومة وحدة وطنية جديدة، والحكومة القائمة اليوم ليست جديرة بالثقة لأنها تغيرت مراراً وتكراراً".
وتابع: "هذه الحكومة جزء من حالة الإنقسام، وأي خطوة للمصالحة يجب أن تبدأ برفع الإجراءات عن قطاع غزة، وبعدها يمكن أن نفتح الباب أمام المصالحة الفلسطينية".
وأشار إلى أن وفد قيادة حماس يعود لمصر ويحمل الرؤية التفصيلية في ملفات المصالحة والمشاريع الإنسانية لغزة والعلاقة مع الاحتلال ومسيرات العودة والتهدئة، منوهاً إلى أن حماس ستبحث مع مصر الرؤية الكاملة للحركة بهذا الشأن.
واستكمل: "نحن الآن أمام مسارين؛ المباشر لإعادة الثقة للشعب الفلسطيني، والثاني بلجم العدوان الإسرائيلي واعطاء الفرصة للمجتمع الدولي لرفع الحصار وتنفيذ المشاريع الإنسانية في غزة".
ونوه الحية، إلى أن ما تجريه مصر والأمم المتحدة من تحركات وصل إلى مراحل متقدمة، موضحاً أن المبعوث الأممي نيكولاي ملادينوف عرض مشاريع لها علاقة بالمياه والكهرباء والبنية التحتية والصحة والتشغيل، لافتاً إلى أن الامم المتحدة تجمع أموال تقدر بمئات الملايين لتنفيذ تلك المشاريع بغزة.
وأضاف: "ناقشنا مع ملادينوف ملف المصالحة والتهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي مقابل عودة الهدوء في قطاع غزة"، مؤكداً أن حماس لن تقبل أن يجبرها أحد على وقف مسيرات العودة.
وتابع: "مسيرات العودة خرجت لإعادة القضية الفلسطينية إلى الواجهة ولمواجهة الحصار، والشعب الفلسطيني خرج على الحدود الفاصلة ليقول بأنه لن يقبل الحصار، كما أنه يجب رفع الإجراءات التي فرضتها السلطة الفلسطينية في غزة".
واستطرد: "سنبقى مدافعين عن شعبنا الفلسطيني وحامين لها، والاحتلال يحتاج الضرب على رأسه وباجرامه يتحمل المسؤولية، كما انه سيدفع سيدفع الثمن والمقاومة لن تمرر جريمة اغتيال عنصرين من القسام".
واستكمل: "الاحتلال اخترق كل القواعد فقد قتل أبناءنا ومن تحتهم بعض قيادات الشعب الفلسطيني، ولا يضبطه سوى الكف مقابل الكف؛ فهو لا يحترم الاتفاقيات".
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