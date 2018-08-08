الدفاع المدني تتعامل مع 51 حادثاً خلال 24 ساعة

تعاملت طواقم الدفاع المدني مع (51) حادثاً، منها (35) حادث إطفاء (16) حادث إنقاذ، من الساعة 08:00 صباح الثلاثاء 07/08 /2018 وحتى الساعة 08:00 صباح الأربعاء.





أبرز الأحداث:-





4 حوادث سير في كل من: محافظات: رام الله، والخليل، وجنين، نتج عنها 7 إصابات، منها 2 إصابة خطيرة.





رام الله: حادث سير بالقرب من عيون الحرمية، نتج عنه ثلاث إصابات متوسطة، وقد تعامل جيش الاحتلال معها، وقاموا بتسليمها للهلال الأحمر، ولم يسمحوا لطواقمنا بالتعامل معها.





حريق مطبخ وكراسي بلاستيكية داخل متنزه عصفورة الشمس في قرية كفر نعمة، تعود ملكيته للمواطن "يوسف محمد عبد القادر الديك" وعمل الطاقم على إخماد النيران، ومصادرة 3 اسطوانات غاز، لإجراءات السلامة العامة، وتأمين المكان، حيث استمر العمل لمدة 3 ساعات متواصلة.





إطفاء حريق اسطوانة غاز داخل سكن طالبات في أبو ديس، إثر تسرب غاز.

رام الله - دنيا الوطن