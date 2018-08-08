اشتية يُعلن عن إنشاء صندوق خاص بالتمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني



وأوضح اشتية، أن البنك الإسلامي للتنمية، يساهم بمئة مليون دولار في الصندوق، ويتم العمل على حشد التمويل المتبقي من خلال مجموعة من الشركاء والجهات.



وأضاف: "إن الصندوق، سيعمل تحت اشراف البنك، ووفق أفضل الممارسات العالمية، في الحوكمة وإدارة الاستثمارات مع الفقراء والشباب الرياديين، بهدف تمكين ربع مليون أسرة فلسطينية في العقد القادم".



وأشار اشتية إلى أن هذا الصندوق، يأتي استجابة لمبادرة الرئيس محمود عباس، بإنشاء برنامج تمكين اقتصادي.

رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ البنك الإسلامي للتنمية في فلسطين د. محمد اشتية، عن إنشاء صندوق استثماري خاص بالتمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني، برأسمال 500 مليون دولار أمريكي.