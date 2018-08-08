شؤون فلسطينية

خشية من وجود خسائر.. أبو حمد: ارتفاع أسعار الخراف والعجول هذا العام

خشية من وجود خسائر.. أبو حمد: ارتفاع أسعار الخراف والعجول هذا العام
رام الله - دنيا الوطن
أكد طاهر أبو حمد، مدير دائرة الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة بقطاع غزة، أن الإقبال على الأضاحي في هذا العام سيكون الأدنى؛ نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها أهالي قطاع غزة، بالإضافة إلى أزمتي الكهرباء، ورواتب الموظفين.

وأوضح أبو حمد في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن أسعار الخراف والعجول، ارتفعت هذا العام مقارنة عن العام الماضي، لافتاً إلى أن سعر كيلو العجل (حي) بلغ هذا العام ما بين 17 إلى 19 شيكلاً، وذلك حسب النوعية والسلالة.

وفيما يتعلق بسعر الخراف، أشار أبو حمد، إلى أن سعر الكيلو الواحد "حي" مابين أربعة إلى خمسة دنانير، منوهاً في الوقت ذاته إلى أنه في العام الماضي كان سعر الكيلو من العجل "حي" ما بين 13 إلى 14 شيكلاً.

وأرجع أبو حمد سبب ارتفاع سعر لحوم العجل، الى ارتفاع السعر العالمي بشكل عام، وارتفاع في تكاليف التربية، حيث قال: "هناك خشية من وجود خسائر لمربي الثروة الحيوانية، بسبب ضعف الإقبال على الأضاحي هذا العام".

وبين مدير دائرة الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة، أن قطاع غزة كان يستهدف من الأضاحي في الوضع الطبيعي ما يزيد عن 14 ألف رأس من العجول، وفي هذا العام من المتوقع أن يتم شراء فقط 8 آلاف رأس من العجول، أما الخراف فكان يستهلك ما يزيد عن 300 ألف، ولكن في هذه الأيام من المتوقع أن ينخفض إلى 20 ألفاً فقط.

أخبار ذات صلة

سلطات الاحتلال: على مريضات السرطان بغزة تلقي العلاج في مستشفيات الضفة

سلطات الاحتلال: على مريضات السرطان بغزة تلقي العلاج في مستشفيات الضفة

خضوري تقدم توصياتها بالفعاليات الختامية لمؤتمر للتوجهات الحديثة في الرياضيات والفيزياء

خضوري تقدم توصياتها بالفعاليات الختامية لمؤتمر للتوجهات الحديثة في الرياضيات والفيزياء

الشاعر والقائم باعمال القنصل البريطاني يبحثان نتائج قمة بريطانيا حول الاعاقة

الشاعر والقائم باعمال القنصل البريطاني يبحثان نتائج قمة بريطانيا حول الاعاقة

الحكومة تدعو للتحرك عربيا واسلاميا لما تتعرض له المقدسات

الحكومة تدعو للتحرك عربيا واسلاميا لما تتعرض له المقدسات

بحضور ولي العهد الأردني.. الملك عبد الله والرئيس عباس يعقدان قمة ثنائية

بحضور ولي العهد الأردني.. الملك عبد الله والرئيس عباس يعقدان قمة ثنائية

أحمد يوسف: لا يُمكن لأبو مازن أن يُمكّن بغزة بينما بُسطار الاحتلال يتحكم بالضفة

أحمد يوسف: لا يُمكن لأبو مازن أن يُمكّن بغزة بينما بُسطار الاحتلال يتحكم بالضفة

بسبب كتابتها بالعربية.. رئيس الكنيست يرفض استقالة النائب وائل يونس

بسبب كتابتها بالعربية.. رئيس الكنيست يرفض استقالة النائب وائل يونس

الجامعة الإسلامية تناقش أول رسالة ماجستير من نوعها تتناول مسح الأسماك البحرية في غزة

الجامعة الإسلامية تناقش أول رسالة ماجستير من نوعها تتناول مسح الأسماك البحرية في غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

خضوري تقدم توصياتها بالفعاليات الختامية لمؤتمر للتوجهات الحديثة في الرياضيات والفيزياء

خضوري تقدم توصياتها بالفعاليات الختامية لمؤتمر للتوجهات الحديثة في الرياضيات والفيزياء

الشاعر والقائم باعمال القنصل البريطاني يبحثان نتائج قمة بريطانيا حول الاعاقة

الشاعر والقائم باعمال القنصل البريطاني يبحثان نتائج قمة بريطانيا حول الاعاقة

الحكومة تدعو للتحرك عربيا واسلاميا لما تتعرض له المقدسات

الحكومة تدعو للتحرك عربيا واسلاميا لما تتعرض له المقدسات

الجامعة الإسلامية تناقش أول رسالة ماجستير من نوعها تتناول مسح الأسماك البحرية في غزة

الجامعة الإسلامية تناقش أول رسالة ماجستير من نوعها تتناول مسح الأسماك البحرية في غزة

وزير الصحة: قريباً سنفتتح مستشفى هوغو تشافيز للعيون في ترمسعيا

وزير الصحة: قريباً سنفتتح مستشفى هوغو تشافيز للعيون في ترمسعيا

الدفاع المدني تتعامل مع 51 حادثاً خلال 24 ساعة

الدفاع المدني تتعامل مع 51 حادثاً خلال 24 ساعة

اشتية يُعلن عن إنشاء صندوق خاص بالتمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني

اشتية يُعلن عن إنشاء صندوق خاص بالتمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني

أوتشا: الحاجة مُلحّة لدخول وقود الطوارئ لتفادي إغلاق المستشفيات بغزة

أوتشا: الحاجة مُلحّة لدخول وقود الطوارئ لتفادي إغلاق المستشفيات بغزة

منوعات

قبل إليسا... 5 نجمات عربيّات هزمن سرطان الثدي بصمت

قبل إليسا... 5 نجمات عربيّات هزمن سرطان الثدي بصمت

هاني شاكر يبكي بعد إعلان إليسا إصابتها بالسرطان .. فتحت جراحه القديمة

هاني شاكر يبكي بعد إعلان إليسا إصابتها بالسرطان .. فتحت جراحه القديمة

فتاة سعودية تثير ضجة وغضب بجرأتها.. هذا مافعلته مع ممثل تركي شهير

فتاة سعودية تثير ضجة وغضب بجرأتها.. هذا مافعلته مع ممثل تركي شهير

صور: الجمهور غاضب من &#34;نسرين طافش&#34; بسبب وزنها الزائد.. وهذا ردها

صور: الجمهور غاضب من "نسرين طافش" بسبب وزنها الزائد.. وهذا ردها

بعد إعلانه مثليته الجنسية.. نجم ستار أكاديمي السعودي يثير الجدل في &#34;الكنيسة&#34;

بعد إعلانه مثليته الجنسية.. نجم ستار أكاديمي السعودي يثير الجدل في "الكنيسة"

شاهد: بسبب محادثة سرية ومسربة.. مي العيدان تهدّد نيرمين محسن

شاهد: بسبب محادثة سرية ومسربة.. مي العيدان تهدّد نيرمين محسن

إبنة شاروخان تثير الجدل.. شاهد كيف استغلت مجلة &#34;فوغ&#34; جمالها وأنوثتها

إبنة شاروخان تثير الجدل.. شاهد كيف استغلت مجلة "فوغ" جمالها وأنوثتها

عمر سما المصري على &#34;جوجل&#34; غير دقيق ووثيقة تكشف الحقيقة

عمر سما المصري على "جوجل" غير دقيق ووثيقة تكشف الحقيقة

صور: 10 فنانين أحرجتهم فضائح أبنائهم &#34;دعارة وإدمان وشذوذ&#34;

صور: 10 فنانين أحرجتهم فضائح أبنائهم "دعارة وإدمان وشذوذ"

صور: اللحظة الأخيرة في حياة الفنانين &#34;على فراش الموت&#34;

صور: اللحظة الأخيرة في حياة الفنانين "على فراش الموت"

عربي

برلماني أردني: أمريكا تسعى لإنهاء (أونروا) لتمرير (صفقة القرن)

برلماني أردني: أمريكا تسعى لإنهاء (أونروا) لتمرير (صفقة القرن)

الوليد بن طلال يستحوذ على 2.3٪ من أسهم (سناب شات)

الوليد بن طلال يستحوذ على 2.3٪ من أسهم (سناب شات)

شركة كويتية تُوافق على دفع تعويضات لمواطنة إسرائيلية لهذا السبب

شركة كويتية تُوافق على دفع تعويضات لمواطنة إسرائيلية لهذا السبب

خلال أسبوع.. مصرع أكثر من 130 حوثياً بالمعارك مع الجيش الوطني اليمني

خلال أسبوع.. مصرع أكثر من 130 حوثياً بالمعارك مع الجيش الوطني اليمني