خشية من وجود خسائر.. أبو حمد: ارتفاع أسعار الخراف والعجول هذا العام



وأوضح أبو حمد في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن أسعار الخراف والعجول، ارتفعت هذا العام مقارنة عن العام الماضي، لافتاً إلى أن سعر كيلو العجل (حي) بلغ هذا العام ما بين 17 إلى 19 شيكلاً، وذلك حسب النوعية والسلالة.



وفيما يتعلق بسعر الخراف، أشار أبو حمد، إلى أن سعر الكيلو الواحد "حي" مابين أربعة إلى خمسة دنانير، منوهاً في الوقت ذاته إلى أنه في العام الماضي كان سعر الكيلو من العجل "حي" ما بين 13 إلى 14 شيكلاً.



وأرجع أبو حمد سبب ارتفاع سعر لحوم العجل، الى ارتفاع السعر العالمي بشكل عام، وارتفاع في تكاليف التربية، حيث قال: "هناك خشية من وجود خسائر لمربي الثروة الحيوانية، بسبب ضعف الإقبال على الأضاحي هذا العام".



وبين مدير دائرة الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة، أن قطاع غزة كان يستهدف من الأضاحي في الوضع الطبيعي ما يزيد عن 14 ألف رأس من العجول، وفي هذا العام من المتوقع أن يتم شراء فقط 8 آلاف رأس من العجول، أما الخراف فكان يستهلك ما يزيد عن 300 ألف، ولكن في هذه الأيام من المتوقع أن ينخفض إلى 20 ألفاً فقط.

رام الله - دنيا الوطنأكد طاهر أبو حمد، مدير دائرة الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة بقطاع غزة، أن الإقبال على الأضاحي في هذا العام سيكون الأدنى؛ نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها أهالي قطاع غزة، بالإضافة إلى أزمتي الكهرباء، ورواتب الموظفين.