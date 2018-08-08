مسؤول أمريكي: (صفقة القرن) ستكون تفصيلية ومنظمة التحرير لن تقبل بعضها

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية: إن خطة السلام الأمريكية لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، المعروفة بـ (صفقة القرن)، ستكون تفصيلية.





ونقلت الصحيفة، عن مسؤول أمريكي لم تسمه، أن الخطة "مفصلة إلى حد ما، ومطوّلة"، مضيفاً: "عند قراءة الخطة، فإن منظمة التحرير لن تكون سعيدة في بعض الصفحات ولن تقبل بعضها، وسعيدة في صفحات أخرى، مثلما سيكون الإسرائيليون راضون عن بعض الصفحات وغير مرتاحين في صفحات أخرى".



وأوضح، أن الخطة ستتجاوز "المعايير العامة التي لم تحل المشكلة في الماضي"، في إشارة إلى الخطط التي قدمتها الإدارات الأمريكية السابقة لحل الصراع دون أن تنجح.قال المسؤول الأمريكي، حسب الصحيفة: "علينا أن نوضح للطرفين طريقة واقعية لحل النزاع، وليس فقط لمناقشة نقاط الحوار غير المفيدة والمتكلسة".وأشارت الصحيفة، إلى أن فريق ترامب للسلام، يريد أن "تتعامل الخطة مع تلك القضايا، ولكن أيضاً لتقديم مجموعة واسعة من الأفكار البراغماتية التي حسب تعبير المسؤول الأمريكي الكبير، "ستجعل الحياة أفضل في كلا الجانبين".وأضافت: "سيركز جزء كبير من الخطة على تعزيز الاقتصاد الفلسطيني وعلاقاته بإسرائيل"، لافتةً إلى أنه لم يتحدد حتى الآن موعد الإعلان عن هذه الخطة الأمريكية.ونقلت الصحيفة عن مصادر أمريكية من خارج البيت الأبيض قولها: إن الحديث يدور عن "وثيقة تصل إلى عشرات الصفحات".وكان الرئيس الأمريكي، قد أعلن العام الماضي عن سعي فريق شكله برئاسة كبير مستشاريه وصهره جاريد كوشنير، لوضع خطة لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي.ولكن قرار الرئيس الأمريكي في نهاية العام الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إلى المدينة أدى إلى قرار القيادة الفلسطينية، قطع العلاقات السياسية مع الإدارة الأمريكية.