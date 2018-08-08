منظمة التحرير الفلسطينية: لن نتخلى عن أسرانا مهما عظمت الضغوط

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الإنسان والمجتمع المدني في المنظمة، أحمد التميمي، أن القيادة الفلسطينية، وعلى رأسها الرئيس محمود عباس، لن ترضخ لأية ضغوط تتعلق بملف الأسرى، وستستمر في القيام بواجباتها والتزاماتها تجاههم وعائلاتهم.وأضاف التميمي في تصريح صحفي، بعد زيارته للأسيرة المحررة عهد التميمي، ووالدتها ناريمان، أن الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل بحق الأسرى، والتي كان آخرها سرقة أموال الأسرى والشهداء، تعتبر جزءاً أساسياً من الملف الذي تعده قيادة منظمة التحرير الفلسطينية لمحاكمة إسرائيل على جرائمها أمام المحافل الدولية ذات الاختصاص.