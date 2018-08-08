عبر معبر رفح.. وفد قيادة حماس يغادر قطاع غزة

رام الله - دنيا الوطنأعلن المكتب الإعلامي لـ (معبر رفح)، عن مغادرة وفد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج، اليوم الأربعاء، قطاع غزة إلى الجانب المصري عبر معبر رفح البري.وكان مصدر خاص كشف لـ "دنيا الوطن" في وقت سابق عن توقعات بمغادرة الوفد اليوم الأربعاء.يشار إلى أن وفد الحركة، قد وصل إلى قطاع غزة، الخميس الماضي، عبر (معبر رفح البري)؛ لمناقشة ملف المصالحة مع الفصائل الفلسطينية، بالإضافة إلى العديد من الملفات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.