عياش: مساحة الصيد ثلاثة أميال وعلى أرض الواقع أقل من ذلك

خاص دنيا الوطنأكد نزار عياش، نقيب الصيادين في قطاع غزة، أن المساحة المسموح بها للصيد في مياه بحر القطاع، هي ثلاثة أميال فقط.وقال عياش في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "المساحة المسموح بها للصيد هي ثلاثة أميال بحرية فقط، وعلى أرض الواقع أقل من ذلك، حيث إنه إذا ما اقترب الصياد من مسافة ثلاثة أميال، يتم إطلاق النار عليه من قبل الزوارق الحربية الإسرائيلية".يشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قلصت مساحة الصيد في مياه بحر قطاع غزة، بسبب التوتر الذي يشهده القطاع.