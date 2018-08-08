أبو شهلا: أزمة (أونروا) الحالية سياسية بامتياز

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير العمل، مأمون أبو شهلا، صباح اليوم، أن الأزمة الحالية التي تتعرض لها وكالة غوث وتشغيل اللاجئيين الفلسطينيين، (أونروا) وتقليل البرامج، والخدمات التي تقدمها، هي بالأساس سياسية بامتياز، وضمن تعليمات وتوجيهات رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.جاء ذلك، خلال لقائه وفداً من اتحاد العاملين العرب في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، يترأسه رئيس الاتحاد جمال عبد الله، وبحضور وكيل الوزارة سامر سلامة، ومدير عام الإدارة العامة لعلاقات العمل بلال ذوابة، وذلك في قاعة الوزارة.وأشار أبو شهلا، إلى أن "السياسة الأمريكية، أصبحت اليوم، تتأثر بشكل كبير بإملاءات سياسة إسرائيل، وخاصة فيما يتعلق بالحقوق الفلسطينية، منوهاً إلى أن التوجهات الحالية هي القيام بالحشد المالي، والدعم من أجل تخفيف فجوة العجز المالي في وكالة أونروا".وقال أبو شهلا: "إننا في الحكومة الفلسطينية نتابع ونناقش أزمة أونروا بشكل مستفيض، وننتظر حالياً وضوح الصورة السياسية بالمنطقة، وعلى إثرها سيكون هناك مواقف وتحركات على المستويات كافة، مبدياً استعداد الوزارة للتعاون والتشاور فيما يتعلق بتحرك اتحاد العاملين بالضفة الغربية وقطاع غزة".