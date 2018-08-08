التعليم تُوضح.. هل تم استثناء معلمي غزة من الوظائف الكويتية؟





وقال الخضور في تصريح خاص لـ" دنيا الوطن": "ان المعطل الوحيد في خروج معلمي قطاع غزة إلى دولة الكويت، هو الاحتلال الإسرائيلي، وهذا الموضوع ليس جديداً، وهذا لا يقتصر على موظفي وزارة التربية والتعليم، وإنما على الوزارات الأخرى".





يشار إلى أن هذا العام، هو الثاني على التوالي، الذي يتعذر على المعلمين من قطاع غزة، الخروج لتولي الوظائف في الدول العربية، بسبب إجراءات الاحتلال في عدم منحهم التصاريح.





خاص دنيا الوطنأكد صادق الخضور، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن السبب في عدم خروج معلمي غزة لوظائف دولة الكويت، يرجع إلى عدم إصدار تصاريح لهم من قبل دولة الاحتلال الإسرائيلي.