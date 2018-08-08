مُصاب بمسيرات العودة يُناشد بشكل عاجل الرئيس ووزير الصحة بإنقاذ قدمه من "البتر"





بعد الفحص الطبي، تبين وجود جرح متهتك وكسر متفتت في أعلى عظمة الفخذ الايسر، كما تبين وجود سقوط في القدم اليسرى، ولا أستطيع عمل فحص التخطيط بسبب شظايا والتثبيت الخارجي.





أجريت لي عملية جراحية، وتم تركيب تثبيت خارجي بواسطة البلاتين، ولكن مازال الكسر غير مستقر، كما يوجد اعوجاج في الفخذ الأيسر.





لذلك أناشد الرئيس محمود عباس ووزير الصحة الدكتور جواد عواد بمساعدتي في الخروج للعلاج بمستشفيات تركيا لوجود أدوات متطورة لأن حالتي تستدعي ذلك، وتوفير التغطية المالية لذلك.





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رام الله - دنيا الوطنأنا الشاب باسل سامي حسن أيوب (18 عاما)، تعرضت لاصابة بعيار ناري متفجر عبارة ع مدخل ومخرج في أعلى الفخذ الاسير خلال مسيرة العودة على الحدود الشرقية لمدينة غزة.