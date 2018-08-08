الدفاع المدني يُسيطر على حريق في ثلاثة محلات بسوق البسطات بالشجاعية

خاص دنيا الوطنتمكن جهاز الدفاع المدني الفلسطيني في قطاع غزة، من السيطرة على حريق، اندلع صباح اليوم الأربعاء، في سوق البسطات بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.من جهته، أفاد المقدم رائد الدهشان، مدير العمليات في جهاز الدفاع المدني بغزة، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن حريقاً اندلع صباح اليوم الأربعاء، في ثلاثة محلات لبيع ملابس الأطفال في سوق البسطات بحي الشجاعية.وأشار إلى أن طواقم الدفاع المدني، توجهت إلى المكان، وفتحت الأبواب بالقوة، وتمكنت من السيطرة على الحريق بشكل فوري، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه لولا تدخل الطواقم لحدثت مشكلة كبيرة للمحلات.