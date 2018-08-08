ادعيس: اقتحامات الاحتلال للمسجدين الإبراهيمي والأقصى تزداد خطورة وكثافة

أكد الشيخ يوسف ادعيس، وزير الأوقاف والشؤون الدينية، بأن الانتهاكات الإسرائيلية للمسجدين الإبراهيمي والأقصى، تزداد خطورة، وعدداً، وكثافة في عدد المقتحمين من المستوطنين.





وقال ادعيس في بيان له، وصل "دنيا الوطن"، اليوم الأربعاء: إن المسجدين يعانيان من ظلم الاحتلال وبطشه ودعمه للانتهاكات اليومية في تدنيس واضح لقدسيتهما، موضحاً أن قرار الاحتلال الإسرائيلي إغلاق المسجد الإبراهيمي اليوم في العاشرة مساء تحت مبررات واهية، تضفي صبغة دينية على الصراع، وتدفع بالمنطقة إلى حرب دينية، ستحمل في طياتها الويلات والمصائب.





وأضاف ادعيس، أن الاحتلال يعمل بشكل يومي للسيطرة على الأماكن الدينية الإسلامية بشكل مدروس وممنهج، وبما يؤدي من خلال تكراره إلى تكريسه والتعامل معه كأمر واقع لا يمكن تغييره، مضيفاً بأن الشعب الفلسطيني بوعيه وصموده، سيفشل كل قرارات وممارسات وانتهاكات هذا الاحتلال، وسيرد هجماته كافة على مقدسات وأوقاف ومقدرات الشعب الفلسطيني في وطنه، بكافة السبل التي تحفظ حقه.





وطالب ادعيس المؤسسات الحقوقية الدولية، ومؤسسة (يونسكو) على وجه التحديد، بالوقوف أمام التزاماتها القاضية بحماية تراث الشعب الفلسطيني وثقافته وحضارته التعددية.

رام الله - دنيا الوطن