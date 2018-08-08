عربي

برلماني أردني: أمريكا تسعى لإنهاء (أونروا) لتمرير (صفقة القرن)

برلماني أردني: أمريكا تسعى لإنهاء (أونروا) لتمرير (صفقة القرن)
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني المحامي يحيى السعود: إن الولايات المتحدة الأميركية، تسعى إلى القضاء على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي تعدّ آخر ما تبقى من شواهد على القضية الفلسطينية؛ لتمرير صفقة القرن المشؤومة".

وأوضح السعود، وفق ما أوردت وكالة (عمون)، أن الأردن بقيادة الملك عبد الله، تقوم بدور في مختلف المحافل الدولية والإقليمية تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه.

وأضاف السعود، أن الأردن لم يعد قادراً على تحمل المزيد من الأعباء، جراء موجات اللجوء المختلفة التي استضافها"، والتي كان آخرها اللجوء السوري، والذين تجاوز عددهم الـ 1.3 مليون لاجئ.

أخبار ذات صلة

الوليد بن طلال يستحوذ على 2.3٪ من أسهم (سناب شات)

الوليد بن طلال يستحوذ على 2.3٪ من أسهم (سناب شات)

شركة كويتية تُوافق على دفع تعويضات لمواطنة إسرائيلية لهذا السبب

شركة كويتية تُوافق على دفع تعويضات لمواطنة إسرائيلية لهذا السبب

خلال أسبوع.. مصرع أكثر من 130 حوثياً بالمعارك مع الجيش الوطني اليمني

خلال أسبوع.. مصرع أكثر من 130 حوثياً بالمعارك مع الجيش الوطني اليمني

إسرائيل: النظام السوري يعزز حجم قواته عن مستويات ما قبل الحرب

إسرائيل: النظام السوري يعزز حجم قواته عن مستويات ما قبل الحرب

في تطور سريع للأزمة.. قرار سعودي جديد ضد كندا

في تطور سريع للأزمة.. قرار سعودي جديد ضد كندا

الأردن تُلغي الرسوم على حاملي جوازات السفر المؤقتة

الأردن تُلغي الرسوم على حاملي جوازات السفر المؤقتة

الجيش السوري يحبط هجوما للمسلحين في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي

الجيش السوري يحبط هجوما للمسلحين في ريف اللاذقية الشمالي الشرقي

الخارجية الأمريكية: طلبنا من السعودية تفاصيل بشأن احتجاز نشطاء

الخارجية الأمريكية: طلبنا من السعودية تفاصيل بشأن احتجاز نشطاء

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

اشتية يُعلن عن إنشاء صندوق خاص بالتمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني

اشتية يُعلن عن إنشاء صندوق خاص بالتمكين الاقتصادي للشعب الفلسطيني

أوتشا: الحاجة مُلحّة لدخول وقود الطوارئ لتفادي إغلاق المستشفيات بغزة

أوتشا: الحاجة مُلحّة لدخول وقود الطوارئ لتفادي إغلاق المستشفيات بغزة

30 مليون دولار خسائر غزة خلال شهر نتيجة إغلاق (كرم أبو سالم)

30 مليون دولار خسائر غزة خلال شهر نتيجة إغلاق (كرم أبو سالم)

منظمة التحرير الفلسطينية: لن نتخلى عن أسرانا مهما عظمت الضغوط

منظمة التحرير الفلسطينية: لن نتخلى عن أسرانا مهما عظمت الضغوط

الحمد الله يبحث مع وفد من البنك الإسلامي للتنمية سبل تعزيز التعاون

الحمد الله يبحث مع وفد من البنك الإسلامي للتنمية سبل تعزيز التعاون

الخارجية: إسرائيل تتمسك بالاستيطان اليهودي بديلاً عن القانون الدولي

الخارجية: إسرائيل تتمسك بالاستيطان اليهودي بديلاً عن القانون الدولي

النائب العام يحذر بتعقب واتخاذ الإجراءات القضائية بمن يمس صحة وأمن المواطن الغذائي

النائب العام يحذر بتعقب واتخاذ الإجراءات القضائية بمن يمس صحة وأمن المواطن الغذائي

أبو شهلا: أزمة (أونروا) الحالية سياسية بامتياز

أبو شهلا: أزمة (أونروا) الحالية سياسية بامتياز

منوعات

قبل إليسا... 5 نجمات عربيّات هزمن سرطان الثدي بصمت

قبل إليسا... 5 نجمات عربيّات هزمن سرطان الثدي بصمت

هاني شاكر يبكي بعد إعلان إليسا إصابتها بالسرطان .. فتحت جراحه القديمة

هاني شاكر يبكي بعد إعلان إليسا إصابتها بالسرطان .. فتحت جراحه القديمة

فتاة سعودية تثير ضجة وغضب بجرأتها.. هذا مافعلته مع ممثل تركي شهير

فتاة سعودية تثير ضجة وغضب بجرأتها.. هذا مافعلته مع ممثل تركي شهير

صور: الجمهور غاضب من &#34;نسرين طافش&#34; بسبب وزنها الزائد.. وهذا ردها

صور: الجمهور غاضب من "نسرين طافش" بسبب وزنها الزائد.. وهذا ردها

بعد إعلانه مثليته الجنسية.. نجم ستار أكاديمي السعودي يثير الجدل في &#34;الكنيسة&#34;

بعد إعلانه مثليته الجنسية.. نجم ستار أكاديمي السعودي يثير الجدل في "الكنيسة"

شاهد: بسبب محادثة سرية ومسربة.. مي العيدان تهدّد نيرمين محسن

شاهد: بسبب محادثة سرية ومسربة.. مي العيدان تهدّد نيرمين محسن

إبنة شاروخان تثير الجدل.. شاهد كيف استغلت مجلة &#34;فوغ&#34; جمالها وأنوثتها

إبنة شاروخان تثير الجدل.. شاهد كيف استغلت مجلة "فوغ" جمالها وأنوثتها

عمر سما المصري على &#34;جوجل&#34; غير دقيق ووثيقة تكشف الحقيقة

عمر سما المصري على "جوجل" غير دقيق ووثيقة تكشف الحقيقة

صور: 10 فنانين أحرجتهم فضائح أبنائهم &#34;دعارة وإدمان وشذوذ&#34;

صور: 10 فنانين أحرجتهم فضائح أبنائهم "دعارة وإدمان وشذوذ"

صور: اللحظة الأخيرة في حياة الفنانين &#34;على فراش الموت&#34;

صور: اللحظة الأخيرة في حياة الفنانين "على فراش الموت"

عربي

برلماني أردني: أمريكا تسعى لإنهاء (أونروا) لتمرير (صفقة القرن)

برلماني أردني: أمريكا تسعى لإنهاء (أونروا) لتمرير (صفقة القرن)

الوليد بن طلال يستحوذ على 2.3٪ من أسهم (سناب شات)

الوليد بن طلال يستحوذ على 2.3٪ من أسهم (سناب شات)

شركة كويتية تُوافق على دفع تعويضات لمواطنة إسرائيلية لهذا السبب

شركة كويتية تُوافق على دفع تعويضات لمواطنة إسرائيلية لهذا السبب

خلال أسبوع.. مصرع أكثر من 130 حوثياً بالمعارك مع الجيش الوطني اليمني

خلال أسبوع.. مصرع أكثر من 130 حوثياً بالمعارك مع الجيش الوطني اليمني