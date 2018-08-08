برلماني أردني: أمريكا تسعى لإنهاء (أونروا) لتمرير (صفقة القرن)

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس لجنة فلسطين بالبرلمان الأردني المحامي يحيى السعود: إن الولايات المتحدة الأميركية، تسعى إلى القضاء على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي تعدّ آخر ما تبقى من شواهد على القضية الفلسطينية؛ لتمرير صفقة القرن المشؤومة".وأوضح السعود، وفق ما أوردت وكالة (عمون)، أن الأردن بقيادة الملك عبد الله، تقوم بدور في مختلف المحافل الدولية والإقليمية تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه.وأضاف السعود، أن الأردن لم يعد قادراً على تحمل المزيد من الأعباء، جراء موجات اللجوء المختلفة التي استضافها"، والتي كان آخرها اللجوء السوري، والذين تجاوز عددهم الـ 1.3 مليون لاجئ.