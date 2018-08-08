الوحيدي: الزراعة قررت استيراد البصل والثوم من مصر.. والسبب

خاص دنيا الوطنأعلن نزار الوحيدي، المدير العام للإرشاد والتنمية بوزارة الزراعة في قطاع غزة، أن وزارته قررت استيراد البصل والثوم من جمهورية العربية والأراض الفلسطينية عام 48.وأوضح الوحيدي في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن قرار الوزارة، جاء بسبب أن الكمية في قطاع غزة لا تكفي، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن أسعار المخزن، ارتفع إلى 3 شواكل للكيلو.وبين الوحيدي، أن ما سيتم استيراده فقط البصل والثوم، منوهاً إلى أن الوزارة كانت في السابق تستورد البندر الأحمر.يشار إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلنت في وقت سابق عن إغلاق (معبر كرم أبو سالم التجاري) جنوب قطاع غزة، مما منع إدخال البضائع والخضراوات والمحروقات إلى قطاع غزة.