شؤون فلسطينية

فتح: إغلاق الحرم الإبراهيمي جريمة والدعوة للصلاة يوم الجمعة

فتح: إغلاق الحرم الإبراهيمي جريمة والدعوة للصلاة يوم الجمعة
رام الله - دنيا الوطن
رفضت حركة (فتح) إغلاق الحرم الإبراهيمي في الخليل، معتبرة تلك الخطوة بالجريمة بحق المقدسات، وبحق شعبنا الفلسطيني، وانتهاكاً لكافة المواثيق الدولية.

ودعا عضو المجلس الثوري لحركة فتح، ومتحدثها، أسامة القواسمي في بيان صحفي، شعبنا في كل أماكن تواجده، وخاصة في محافظة الخليل إلى التوجه للحرم الإبراهيمي والصلاة على أعتابه، كما ودعا إلى تكثيف التواجد والصلاة يوم الجمعة القادم في الحرم، تأكيداً على رفضنا لإغلاقه وعلى أنه مسجد إسلامي خالص، لا حق لليهود فيه، وأن الإجراءات التي تم اتخاذها منذ العام 1994 باطلة ويجب أن تُلغى، كما ودعا وزارة الأوقاف الفلسطينية إلى الدعوة للصلاة في الحرم الإبراهيمي.

وطالب القواسمي، العالم بالتحرك العاجل؛ لوقف ما تقوم به إسرائيل من جرائم وعنصرية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.

أخبار ذات صلة

الدفاع المدني يُسيطر على حريق في ثلاثة محلات بسوق البسطات بالشجاعية

الدفاع المدني يُسيطر على حريق في ثلاثة محلات بسوق البسطات بالشجاعية

الحكومة: يجب على حماس العمل فوراً على تحقيق المصالحة عبر التمكين

الحكومة: يجب على حماس العمل فوراً على تحقيق المصالحة عبر التمكين

ادعيس: اقتحامات الاحتلال للمسجدين الإبراهيمي والأقصى تزداد خطورة وكثافة

ادعيس: اقتحامات الاحتلال للمسجدين الإبراهيمي والأقصى تزداد خطورة وكثافة

أبو شنب: مصر ستُقدم رؤية متكاملة لملفات المصالحة والهدنة مع إسرائيل قريبًا

أبو شنب: مصر ستُقدم رؤية متكاملة لملفات المصالحة والهدنة مع إسرائيل قريبًا

الاحتلال يُغلق المسجد الإبراهيمي 24 ساعة أمام المصلين

الاحتلال يُغلق المسجد الإبراهيمي 24 ساعة أمام المصلين

مزهر: استحقاق إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة معركة كل الشعب

مزهر: استحقاق إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة معركة كل الشعب

وزير إسرائيلي: الهدنة مع حماس تهدف لفصل غزة عن الضفة بشكل كامل

وزير إسرائيلي: الهدنة مع حماس تهدف لفصل غزة عن الضفة بشكل كامل

انطلاق فعاليات مهرجان ليالي بيرزيت بدعم من وزارة الثقافة

انطلاق فعاليات مهرجان ليالي بيرزيت بدعم من وزارة الثقافة

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

الدفاع المدني يُسيطر على حريق في ثلاثة محلات بسوق البسطات بالشجاعية

الدفاع المدني يُسيطر على حريق في ثلاثة محلات بسوق البسطات بالشجاعية

الحكومة: يجب على حماس العمل فوراً على تحقيق المصالحة عبر التمكين

الحكومة: يجب على حماس العمل فوراً على تحقيق المصالحة عبر التمكين

ادعيس: اقتحامات الاحتلال للمسجدين الإبراهيمي والأقصى تزداد خطورة وكثافة

ادعيس: اقتحامات الاحتلال للمسجدين الإبراهيمي والأقصى تزداد خطورة وكثافة

فتح: إغلاق الحرم الإبراهيمي جريمة والدعوة للصلاة يوم الجمعة

فتح: إغلاق الحرم الإبراهيمي جريمة والدعوة للصلاة يوم الجمعة

الاحتلال يُغلق المسجد الإبراهيمي 24 ساعة أمام المصلين

الاحتلال يُغلق المسجد الإبراهيمي 24 ساعة أمام المصلين

مزهر: استحقاق إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة معركة كل الشعب

مزهر: استحقاق إنهاء الانقسام وإنجاز المصالحة معركة كل الشعب

انطلاق فعاليات مهرجان ليالي بيرزيت بدعم من وزارة الثقافة

انطلاق فعاليات مهرجان ليالي بيرزيت بدعم من وزارة الثقافة

خالد: يدعو لسحب الاعتراف بدولة إسرائيل في ضوء قانون القومية

خالد: يدعو لسحب الاعتراف بدولة إسرائيل في ضوء قانون القومية

منوعات

هاني شاكر يبكي بعد إعلان إليسا إصابتها بالسرطان .. فتحت جراحه القديمة

هاني شاكر يبكي بعد إعلان إليسا إصابتها بالسرطان .. فتحت جراحه القديمة

فتاة سعودية تثير ضجة وغضب بجرأتها.. هذا مافعلته مع ممثل تركي شهير

فتاة سعودية تثير ضجة وغضب بجرأتها.. هذا مافعلته مع ممثل تركي شهير

صور: الجمهور غاضب من &#34;نسرين طافش&#34; بسبب وزنها الزائد.. وهذا ردها

صور: الجمهور غاضب من "نسرين طافش" بسبب وزنها الزائد.. وهذا ردها

بعد إعلانه مثليته الجنسية.. نجم ستار أكاديمي السعودي يثير الجدل في &#34;الكنيسة&#34;

بعد إعلانه مثليته الجنسية.. نجم ستار أكاديمي السعودي يثير الجدل في "الكنيسة"

شاهد: بسبب محادثة سرية ومسربة.. مي العيدان تهدّد نيرمين محسن

شاهد: بسبب محادثة سرية ومسربة.. مي العيدان تهدّد نيرمين محسن

إبنة شاروخان تثير الجدل.. شاهد كيف استغلت مجلة &#34;فوغ&#34; جمالها وأنوثتها

إبنة شاروخان تثير الجدل.. شاهد كيف استغلت مجلة "فوغ" جمالها وأنوثتها

عمر سما المصري على &#34;جوجل&#34; غير دقيق ووثيقة تكشف الحقيقة

عمر سما المصري على "جوجل" غير دقيق ووثيقة تكشف الحقيقة

صور: 10 فنانين أحرجتهم فضائح أبنائهم &#34;دعارة وإدمان وشذوذ&#34;

صور: 10 فنانين أحرجتهم فضائح أبنائهم "دعارة وإدمان وشذوذ"

صور: اللحظة الأخيرة في حياة الفنانين &#34;على فراش الموت&#34;

صور: اللحظة الأخيرة في حياة الفنانين "على فراش الموت"

بعد نجاتها من &#34;سرطان الثدي&#34;.. شاهد ماذا طلبت &#34;اليسا&#34; من جمهورها

بعد نجاتها من "سرطان الثدي".. شاهد ماذا طلبت "اليسا" من جمهورها

عربي

الوليد بن طلال يستحوذ على 2.3٪ من أسهم (سناب شات)

الوليد بن طلال يستحوذ على 2.3٪ من أسهم (سناب شات)

خلال أسبوع.. مصرع أكثر من 130 حوثياً بالمعارك مع الجيش الوطني اليمني

خلال أسبوع.. مصرع أكثر من 130 حوثياً بالمعارك مع الجيش الوطني اليمني

إسرائيل: النظام السوري يعزز حجم قواته عن مستويات ما قبل الحرب

إسرائيل: النظام السوري يعزز حجم قواته عن مستويات ما قبل الحرب

في تطور سريع للأزمة.. قرار سعودي جديد ضد كندا

في تطور سريع للأزمة.. قرار سعودي جديد ضد كندا