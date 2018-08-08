فتح: إغلاق الحرم الإبراهيمي جريمة والدعوة للصلاة يوم الجمعة

رام الله - دنيا الوطنرفضت حركة (فتح) إغلاق الحرم الإبراهيمي في الخليل، معتبرة تلك الخطوة بالجريمة بحق المقدسات، وبحق شعبنا الفلسطيني، وانتهاكاً لكافة المواثيق الدولية.ودعا عضو المجلس الثوري لحركة فتح، ومتحدثها، أسامة القواسمي في بيان صحفي، شعبنا في كل أماكن تواجده، وخاصة في محافظة الخليل إلى التوجه للحرم الإبراهيمي والصلاة على أعتابه، كما ودعا إلى تكثيف التواجد والصلاة يوم الجمعة القادم في الحرم، تأكيداً على رفضنا لإغلاقه وعلى أنه مسجد إسلامي خالص، لا حق لليهود فيه، وأن الإجراءات التي تم اتخاذها منذ العام 1994 باطلة ويجب أن تُلغى، كما ودعا وزارة الأوقاف الفلسطينية إلى الدعوة للصلاة في الحرم الإبراهيمي.وطالب القواسمي، العالم بالتحرك العاجل؛ لوقف ما تقوم به إسرائيل من جرائم وعنصرية بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.